Juan Carlos Hidalgo “volvió a levantar la voz” en el PUSC, este domingo, por inmunidad de Rodrigo Chaves

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), envió este domingo un fuerte mensaje a los diputados de su agrupación política de cara a la votación para definir si se le levanta o no la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

“Probablemente, en la historia reciente, nunca habíamos pasado por un momento en el que la democracia estuviera tan comprometida como ahora. En un proceso absolutamente transparente, la Fiscalía ha solicitado el levantamiento del fuero de inmunidad que asiste al presidente Chaves.

Juan Carlos Hidalgo pidió a sus diputados que voten a favor de quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves. (Albert Marín)

“Esa solicitud de levantamiento del fuero fue conocida por la Corte Plena, que estimó que había suficientes elementos y remitió dicha solicitud a la Asamblea Legislativa. La Asamblea conformó una comisión especial que debía determinar si procedía levantar el fuero. Y la comisión determinó que sí, que sí procede. Ahora le toca al plenario votar mañana (lunes) si ese levantamiento se hace efectivo o no”, dijo Hidalgo.

El candidato dijo que desde el PUSC han solicitado a sus diputados votar por levantarle la inmunidad al presidente Chaves.

“Dejemos claro que aquí nadie está quitándole derechos a nadie. El presidente Chaves tendrá derecho a defenderse. Pero no se vale que, por un delito común, él busque ocultarse.

“Como partido, sentaríamos un muy mal precedente si obstaculizáramos el ejercicio de la justicia y el cumplimiento de la ley... Agradezco y reconozco a los diputados Vanessa Castro, Alejandro Pacheco y Carlos Felipe García su apoyo inmediato a la solicitud que expresamente le hice a la fracción el martes pasado”.

Algunos diputados del PUSC están indecisos. (Lucía Astorga)

Varios diputados aún están pensando su voto, a ellos les mandó un mensaje bien claro.

“A los diputados que todavía lo están pensando, los insto a pensarlo bien y a responder únicamente a los altos intereses de la patria. Todavía están a tiempo para hacer lo debido, con la valentía y firmeza que se requiere. A los diputados que hasta ahora han manifestado que se apartarán de la línea dictada por el partido, les digo que aún pueden recapacitar”, expresó el candidato.

De los diputados del PUSC están aún indecisas Daniela Rojas y María Marte Carballo. Leslye Bojorjes dijo que votara en contra del levantamiento de la inmunidad y Horacio Alvarado y Carlos Andrés Robles tiene permiso para no asistir a la sesión este lunes por motivo de viajes.