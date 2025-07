¿Cómo se filtró el expediente del caso de Celso Gamboa? Esto dice el director del OIJ, Randall Zúñiga

El caso del exmagistrado Celso Gamboa ha sido noticia tanto dentro como fuera de Costa Rica.

Muchas personas no salen del asombro al pensar que un hombre que fue ministro de Seguridad, fiscal adjunto del Ministerio Público y hasta magistrado, ahora sea requerido por Estados Unidos como sospechoso del delito de tráfico internacional de drogas.

El expediente de Celso Gamboa fue filtrado y el director del OIJ dice como cree que pasó. (José Cordero)

Otra cosa que llama la atención en este caso es que, pese a que el expediente de la investigación fue construido entre el Organismo de Investigación y la DEA, se filtró y ahora andan informaciones de este por todo lado.

La diputada independiente Gloria Navas, aprovechó la comparecencia de Randall Zúñiga, director del OIJ, en la Asamblea Legislativa, para preguntarle cómo se había filtrado el expediente y él le dijo cómo cree que pasó.

“Yo desde aquí puedo ver que está fotocopiado y que tiene los huequitos del file, o digamos los scripts que le ponen a los files, es que no me acuerdo el nombrecito: estencil. A mí me da la impresión de que eso se da en el momento en que se permite a la defensa fotocopiar o tener acceso a esos files.

Director del OIJ dijo como se podría haber filtrado expediente de Celso Gamboa

“Yo le pedí el viernes pasado a un miembro del Consejo Superior que hiciéramos algo para que se le pudiera poner el código del abogado que está solicitando este expediente para determinar si de ahí se da la fuga, pero sí le puedo asegurar que mientras estuvo en el OIJ no hubo una sola fuga, cuando pasó a la judicatura tampoco hubo fuga y la Fiscalía evidentemente no tiene vela en el entierro porque la Fiscalía no hace dirección funcional en estos casos”, manifestó el director del OIJ.