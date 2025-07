Si es cliente del Banco Nacional, tenga cuidado con esto que está ocurriendo

El Banco Nacional hizo una advertencia a sus clientes. (Rafael Pacheco)

El Banco Nacional hizo una advertencia a sus clientes sobre algo grave que está pasando.

La entidad alertó que persisten dos estafas peligrosas: una es la suplantación de funcionarios municipales, y la otra es la oferta laboral falsa. Ambas buscan obtener datos sensibles bancarios para cometer fraudes, por lo que piden poner mucha atención para no caer en la trampa.

- Timo del falso funcionario municipal: Los delincuentes se hacen pasar por empleados públicos o municipales. Contactan por teléfono o mensajes de WhatsApp a las personas para ofrecerles supuesta ayuda con diferentes trámites como, por ejemplo, las declaraciones de bienes inmuebles para el pago de impuestos municipales, entre otros.

- Falsa oferta de empleo: Los delincuentes publican ofertas laborales falsas en redes sociales, por WhatsApp o en plataformas de empleo falsas o clonadas. Por ejemplo, prometen empleos rápidos con cita y piden datos o pagos para avanzar con el proceso.

No caiga en las trampas de quienes le quieren quitar su plata. (iStock)

En ocasiones, las personas no se dan cuenta de que entregaron información sensible, ya que los delincuentes se las ingenian para hacer preguntas y obtener sus datos sin que la víctima lo note. Por eso, esté alerta en todo momento.

Evite caer en la trampa

Cuando reciba una llamada o alguien lo contacte por un caso de estos, deténgase, verifique y no comparta información sin confirmar.

Es común que las estafas comiencen con un mensaje de texto, correo electrónico o un mensaje por WhatsApp que incluye un enlace sospechoso.

Los delincuentes se hacen pasar por bancos, tiendas o instituciones conocidas. Usan logotipos reales y lenguaje confiable para engañar. Si la persona hace clic, es dirigida a un sitio falso que roba su información o instala un virus en su dispositivo.

Los delincuentes le piden sus datos sin que usted se dé cuenta. (Shutterstock)

Tome en cuenta estos seis consejos para que no le roben la plata:

1. Una de las mejores defensas es activar la verificación en dos pasos en sus cuentas y dispositivos.

2. Desconfíe de mensajes que lo presionen con urgencia o amenazas.

3. Verifique siempre con la empresa por medio de sus canales oficiales.

4. Si no espera el mensaje, no lo abra. Bórrelo.

5. Nunca comparta claves ni códigos de verificación con nadie, ni por correo ni por teléfono.

6. Si recibe notificaciones de transacciones que usted no realizó, contacte directamente al banco.

Evite llevarse el disgusto de que le limpiaron su cuenta bancaria. (Shutterstock)

“El fraude no siempre se presenta como una amenaza. A veces, llega como una oferta, una ayuda o un trámite urgente. Si alguien le pide datos sensibles como claves, token o códigos, no lo está ayudando a usted: lo están estafando. Ninguna entidad ni funcionario le pedirá esa información por teléfono, mensaje o correo. Si siente presión, cuelgue, no responda y verifique. La mejor defensa es desconfiar a tiempo y aplicar la verificación en dos pasos”, informó Arnold Pérez, director de Seguridad e Investigaciones a.i. del BN.