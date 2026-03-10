Diputada hace propuesta sobre métodos anticonceptivos que muchos apoyarán

La diputada independiente, Cynthia Córdoba, presentó un proyecto de ley en el que propone hacer una reforma con respecto a los métodos anticonceptivos.

La legisladora pretende que los anticonceptivos sean incluidos en la lista de productos de la canasta básica para que así bajen de precio.

Si el proyecto fuera aprobado y se incluyeran estos productos en dicha lista, dejarían de pagar el 13% de impuestos y pagarían solo el 1%.

Diputada propone que anticonceptivos sean incluidos en la canasta básica. (Pexels.com)

“La presente ley tiene por objeto incorporar los métodos anticonceptivos como bienes esenciales de carácter preventivo dentro de la Canasta Básica Tributaria por el Bienestar Integral de las Familias, con el fin de reducir barreras económicas de acceso, fortalecer el ejercicio efectivo del derecho a la salud sexual y reproductiva, y dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por el Estado costarricense”, detalla el proyecto de ley.

“Para los efectos de la presente ley, se consideran métodos anticonceptivos esenciales aquellos reconocidos por la autoridad sanitaria competente, destinados a la prevención del embarazo de forma segura, eficaz y basada en evidencia científica”, agrega el texto.

Esto incluye los condones femeninos y masculinos, anticonceptivos hormonales (como inyecciones o pastillas), implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos, anticoncepción de emergencia, parche anticonceptivo transdérmico y anillos vaginales.

Una ayuda al bolsillo de las personas

La justificación de la iniciativa detalla que el cambio beneficiaría a la población.

“La Canasta Básica Tributaria por Bienestar Integral, definida en la legislación vigente, tiene como finalidad proteger el consumo esencial de los hogares de menores ingresos, con base en información estadística del INEC y criterios técnicos objetivos.

Todos los anticonceptivos bajaría de precio si se aprueba el proyecto. (Canva)

“El presente proyecto no elimina ni contradice ese modelo, sino que lo complementa, incorporando una categoría de bienes esenciales preventivos de salud, cuya inclusión se justifica por razones de interés público, derechos humanos y eficiencia económica”, explica el texto.

Además, menciona que recientemente se aprobó una ley que incluye los artículos de higiene personal femenina en la canasta básica y que estos artículos no son tan diferentes.

“Si el Estado costarricense reconoció que la higiene menstrual no puede ser tratada como un lujo, tampoco puede seguir tratando la anticoncepción como un bien accesorio”, detalla el documento.