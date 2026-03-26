Diputado del PUSC tomó una decisión que sorprende, en un momento muy delicado para él y varios compañeros

El diputado Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños a menos de dos meses de que termine su periodo como legislador.

Él pidió a las autoridades del partido que suspendan su militancia política. Así lo hizo constar en una carta enviada al Comité Ejecutivo Nacional.

“Por el profundo respeto que guardo hacia la institucionalidad partidaria y, tras una reflexión personal y responsable, tomé la decisión de solicitar formalmente la suspensión de mi militancia, a partir de la fecha de recepción de la presente”, dice la misiva.

Horacio Alvarado Bogantes pidió que le suspendieran la militancia en el PUSC. (Albert Marín)

Lo investiga el Tribunal de Ética

Al legislador le notificaron el lunes pasado, por parte del Tribunal de Ética, que hay un proceso en su contra por no acatar las disposiciones de la Asamblea Nacional del partido de apoyar el levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, en dos ocasiones.

Alvarado se expone a la expulsión del partido si el Tribunal llegara a determinar que cometió una falta grave.

LEA MÁS: Migración revela cuántos de los 200 migrantes enviados por Trump el año pasado se quedaron en Costa Rica

A Alvarado se le señala también por apoyar al chavismo en las elecciones del pasado 1 de febrero, aunque, a diferencia de algunos de sus compañeros de fracción, no lo hizo público.

“Esta solicitud obedece a circunstancias de carácter personal que me llevan, en este momento, en que el partido perdió el rumbo e hizo caso omiso de muchos de los principios socialcristianos, a dar un paso al lado en mi condición de militante activo”, manifestó Horacio en la carta.

“Sin que ello implique renunciar al aprecio, respeto y reconocimiento por la trayectoria y los ideales que históricamente representó el Partido Unidad Socialcristiana”, agregó.

LEA MÁS: Si usted usa gas para cocinar, es importante que lea esta información

Cinco legisladores del PUSC están siendo investigados por el Tribunal de Ética. (Mayela López)

Seguirá en la fracción del PUSC

Pese a la decisión de Alvarado, él seguirá como parte de la fracción socialcristiana.

El Tribunal de Ética del PUSC confirmó que hay siete expedientes abiertos por denuncias de militantes.

Aunque no dio nombres, los procesos son contra los cinco diputados que desoyeron la orden de quien fuera el candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, y de la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano de la agrupación.

Esto quiere decir que, además de Alvarado, hay expedientes contra María Marta Carballo, Carlos Andrés Robles, Melina Ajoy y Leslye Bojorges. Este último renunció a la bancada antes de las elecciones.