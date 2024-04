Un herediano, cocinero, que tiene caballos, peces y pavos reales, quiere liderar la Asamblea Legislativa

Horacio Alvarado es un diputado de perfil bajo, pero de mucha experiencia. Esta es la segunda vez que ocupa una curul, la primera fue en la administración 1998-2002. Además, fue alcalde de Belén durante 16 años y fue embajador en Guatemala del 2002 al 2006.

El legislador del Partido Unidad Social Cristiana ahora tiene un nuevo reto, quiere arrebatarle la silla de la presidencia de la Asamblea Legislativa al liberacionista Rodrigo Arias, quien está luchando para quedarse en ella un tercer año consecutivo, pero esa no será una tarea fácil porque aún no hay un consenso claro.

Horacio Alvarado acaricia la idea de ser el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Horacio nos habló de sus intenciones en el Congreso, sus prioridades y también de su vida privada, hasta nos dijo que le apasiona cocinar.

— Usted es un diputado de perfil bajo, ¿por qué?

Porque discutir cosas en el Plenario no siempre es necesario, eso lo aprendí en la primera legislatura, prefiero sentarme con los diputados fuera del plenario para analizar y discutir los proyectos de ley míos y de ellos.

— La diputada Vanessa Castro había dicho que quería ser la candidata a la presidencia del Congreso por el PUSC, ¿le reclamó cuando usted propuso su nombre?

Cuando iniciamos este periodo legislativo, cada uno de los nueve diputados del PUSC dijimos a qué era a lo que aspirábamos en la Asamblea Legislativa y desde ese momento Vanessa y yo expresamos que queríamos luchar por la presidencia del Congreso, solo ella y yo. También habíamos hablado con Liberación Nacional para acordar que los dos primeros años íbamos a apoyarlos a ellos para la presidencia, pero que los dos últimos años eran para la Unidad Social Cristiana.

Él se reunió con Rodrigo Chaves para decirle cómo quiere trabajar si le dan la oportunidad de liderar el Congreso. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

— ¿Qué opina de la labor de Rodrigo Arias como presidente del Congreso?

Don Rodrigo Arias ha venido trabajando muy bien el tema de la seguridad, sí, nos faltan algunos proyectos de ley, pero se ha venido trabajando, pero nos hemos concentrado en solo temas de seguridad y en temas de represión, no son ni de contención ni de prevención y a mí me preocupa eso.

— ¿Cuáles han sido sus prioridades como diputado?

Se han aprobado como cinco o seis proyecto míos, uno de ellos es sobre seguridad, se le dio más recursos económicos a la DIS, al Ministerio de Seguridad y al Poder Judicial. También me he enfocado mucho en el tema de las municipalidades, fui alcalde de Belén durante 16 años y creo que es necesario darle a las municipalidades más autonomía para que funcionen mejor. También me he enfocado en leyes que tienen que ver con el funcionario público y con la parte ambiental.

— Y si llega a la presidencia del Congreso, ¿cuáles serían sus prioridades?

Consensuar con las diferentes fracciones para que los proyectos de ley de las diferentes bancadas, que verdaderamente vayan a hacer impacto en este país, se discutan y ojalá se conviertan en leyes.

Horacio es soltero, no tiene hijos, le encantan los animales y entre sus pasiones está la cocina. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

— ¿Qué fue lo que usted le pidió al presidente de la República, Rodrigo Chaves, el día que almorzó con él?

Yo no fui donde el presidente de la República a pedirle que me diera los votos de la fracción, primero porque él es el presidente y tiene una fracción que le puede hacer o no caso. Lo que le fui a decir es que iba con tres jefes de fracción (Alejandro Pacheco del PUSC, Eli Feinzaig del Liberal Progresista y Fabricio Alvarado de Nueva República) y que estábamos dispuestos a construir y discutir proyectos de ley que favorezcan a los costarricenses.

Él me preguntó que cómo haríamos eso y yo le dije que activando las comisiones plenas de la Asamblea para tratar ahí proyectos de ley y así agilizar procesos, de esta manera el plenario se podría concentrar en los proyectos más importantes a nivel nacional.

— Usted tiene el apoyo de gran parte de los diputados, ¿cómo piensa conservar esos votos hasta el 1º de mayo en un ambiente tan volátil?

En política las cosas cambian cada segundo, podría ser que si hago un mal gesto alguien se resienta y me quite el voto, podría ser que salga otro candidato, soy consciente de que en estas dos semanas que faltan puede pasar cualquier cosa, por eso es que voy pedir audiencias con los jefes de fracción de las demás fracciones para hablar con todos los diputados.

— Ahora en un tono más personal, cuénteme, ¿tiene mascotas?

Sí, pero las mascotas mías son muy extrañas, dos caballos, peces Koi que tengo en un estanque y dicen que dan suerte, y pavos reales. Además, una pareja de gavilanes polleros llegan siempre que voy a la finca y empiezan a gritar para que les dé de comer.

— ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

No tiene idea lo que yo disfruto ir a la propiedad que mi familia tiene en San Mateo, yo soy ingeniero agrónomo y voy allá a ver, con uno de mis hermanos, al ganado, los pavos reales, los peces, me dedico a chapear, a cualquier cosa que pueda hacer.

También me gusta mucho leer, leo casi de todo y ver películas de interés nacional e internacional. Escucho música, pero instrumental y la electrónica.

— ¿Le gusta cocinar?

Me encanta, me gusta mucho hacer pastas y dicen que me quedan muy bien, dicen que el gallo pinto también me queda muy bien, yo lo hago con tomate y si me sobra carne del día anterior la pico bien y la revuelvo con el gallo pinto, el culantro, la cebolla, el chile dulce, todo eso. Cuando cocino me gusta poner música plancha.

Sus compañeros de partido lo eligieron como candidato porque él tenía más apoyo que Vanessa Castro, que era la otra opción. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

— En el fútbol, ¿a qué equipo sigue?

Al Herediano.

— ¿Qué planes tiene para cuando termine este periodo legislativo?

Yo siempre he dicho que voy a vivir más de 100 años, si veo el centímetro de cero a 100 centímetros ya tengo 63 años, lo que me falta es como una cuarta para terminar el centímetro, quiero disfrutar de esa cuarta parte y si Dios lo permite, ya cuando salga de este periodo legislativo, me pensiono. Tengo las cuotas, me sobran más bien y tengo la edad para pensionarme.

Ahora bien, sí me gustaría y ya hasta me comprometí con algunas, ir a las municipalidades a dar asesorías ad honorem.