Diputados toman importante decisión sobre las jornadas 4x3 en el caso de los empleados públicos

Este miércoles los diputados tomaron una importante decisión en la discusión del proyecto de ley de las 4x3 que tiene que ver con los empleados públicos.

Los diputados llevan semanas dedicados a votar mociones en un intento del oficialismo de aprobar la iniciativa que pretende implementar las jornadas excepcionales de 12 horas (conocidas como 4x3: cuatro días de trabajo por tres libres).

Diputados aprueban moción para dejar a los empleados públicos fuera de los jornadas 4x3. (Archivo)

El sector público queda fuera de esos horarios

Para sorpresa de muchos, antes de cerrar la sesión de la mañana, los diputados votaron a favor de la revisión de la moción 493.

Eso hizo que la moción de fondo se volviera a votar y aunque en un primer momento (en la administración anterior) se había votado en contra, ahora se votó a favor y de forma unánime.

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¿Qué significa esto para el trabajador? Esta enmienda, que había sido presentada por el exdiputado liberacionista Geison Valverde, agrega un inciso nuevo al artículo 143 bis del proyecto.

El artículo prohíbe que se apliquen las jornadas de 12 horas a los trabajadores del sector público.

A los legisladores les quedan aún más de 2 mil revisiones por votar. (Esteban Rojas)

Volvieron al texto original

Esta es la segunda moción que los actuales diputados aprueban. El lunes pasado aprobaron la 2.528, apoyada por el Partido Pueblo Soberano y la legisladora Abril Gordienko del PUSC; esta decisión dejó sin efecto la moción que obligaba a las empresas a aplicar una votación para saber cuáles trabajadores deseaban someterse a las jornadas extendidas y cuáles no.

La moción 2.528 hizo que el proyecto regresara a su texto original, borrando los cambios que se habían hecho con las 20 mociones aprobadas por los diputados del período anterior.

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Los diputados se están apresurando a terminar de votar las mociones que les faltan. El lunes pasado terminaron de votar las mociones de fondo e inmediatamente comenzaron a votar las mociones de revisión.

En solo cuatro sesiones ya lograron limpiar casi 500 enmiendas. El lunes se votaron 60, el martes 301 en dos sesiones y este miércoles en la mañana lograron avanzar con 133 más. Todavía les quedan un poco más de 2.000 mociones por revisar.

Para esta semana solo les queda una sesión más dedicada a este tema (la ordinaria del jueves por la tarde), ya que por la mañana verán otros proyectos que urgen para primer y segundo debate.

Se espera que las votaciones se extiendan unas dos semanas más. (Shuttersctok)

¿Qué falta para que sea ley?

Recordemos que la actual Asamblea retomó el trámite de vía rápida de este proyecto hace tres semanas, exactamente el 11 de agosto. Los diputados anteriores lo habían dejado suspendido en febrero pasado.

Se calcula que esta etapa de revisiones podría extenderse por unas dos semanas más. Una vez que logren salir de esa enorme montaña de votaciones, el proyecto no se convierte en ley de inmediato.

Primero, tendrá que ir a una consulta obligatoria y solo después de eso regresará al plenario para su discusión y votación en primer debate. Después, necesitará una votación en segundo debate.