Vicepresidenta de la CCSS adelantó un plan sin saber que el micrófono estaba encendido

A la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Vianey Hernández, se le salió que ya se habían puesto de acuerdo para rechazar un informe que apenas se estaba presentando y un micrófono que estaba abierto la dejó en evidencia delante de todos los participantes en la reunión virtual. ¡Vieran la cara que puso cuando se dio cuenta de que la habían escuchado!

El insólito hecho se dio este martes en la sesión de la junta directiva de la Caja y fue un momento supertenso que expuso cómo se toman algunas decisiones en la institución.

Según se aprecia en el video de la grabación de la junta, la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, mandó a un receso de 10 minutos antes de una votación. Sin embargo, la pausa se alargó por más de una hora. Al regresar, la tecnología les jugó una mala pasada.

Video de sesión de junta directiva dejó en evidencia acuerdo para rechazar informe financiero. (Alonso Tenorio)

“Esperate a que oiga que no lo van a aprobar”

Al regresar del receso, Taylor le dio la palabra al gerente financiero de la institución, Gustavo Picado, quien empezó a presentar sus propuestas de acuerdo. De pronto, el sonido ambiente captó algo que no era para el público.

A Hernández se le salió decir: “Esperate a que oiga que no lo van a aprobar”, refiriéndose a cómo iba a reaccionar Picado.

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De inmediato, Mónica Taylor le llamó la atención. En el video de la transmisión se pudo ver a Hernández haciendo gestos de clara preocupación al darse cuenta de la metida de pata.

Como si fuera un guion ya escrito, la directiva decidió no aprobar los informes, con la excusa de que necesitaban analizarlos con mayor profundidad, pese a que ya tenían los datos con suficiente antelación.

Mónica Taylor se acongojó y le llamó la atención a Vianey. (Rafael Pacheco)

Los números eran buenas noticias

Lo más desconcertante de todo este enredo es que los documentos presentados por Gustavo Picado (quien se ha convertido en un blanco de constantes ataques por parte del expresidente Rodrigo Chaves) traían números muy positivos.

El informe financiero del Seguro de Salud, que tenía un año de atraso por la entrada de un nuevo sistema, demostró que las contribuciones de los ticos se han mantenido estables.

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Para que se den una idea, los ingresos aumentaron un 9,2%, pasando de ¢951.758 millones a ¢1 billón entre marzo de 2024 y marzo de 2025.

Aunque los gastos de la institución también subieron, lo hicieron a un ritmo mucho menor. Gracias a esta buena diferencia, los excedentes aumentaron un 13,3%. Es decir, la Caja sumó ¢38.795 millones adicionales en un año.

El video deja en evidencia que se habían puesto de acuerdo para rechazar el informe

Una reserva para cuidar la salud de la población

Según la propia administración, estos resultados reflejan una enorme mejora en la eficiencia financiera y en la capacidad de la Caja para manejar nuestra platica.

Picado incluso detalló que el crecimiento del gasto de personal logró desacelerarse, lo que permitió reforzar las reservas y provisiones de la institución a mediano y largo plazo.

Actualmente, esa reserva del Seguro de Salud es un verdadero tesoro: alcanza los ¢2,7 billones. Es gracias a esos recursos que la Caja puede invertir en infraestructura, equipo, nueva tecnología y más plazas médicas.

Al finalizar el año, la Caja recibirá ¢150.000 millones únicamente por los intereses que generan esas reservas; sin embargo, pese a los números, el informe fue rechazado.

(Video) A la vicepresidenta de la junta de la CCSS se le salió el plan que tenían para rechazar informe que apenas estaban presentando y un micrófono la delató.