Economista explica lo bueno y lo malo de los tres nuevos proyectos de Laura Fernández sobre impuestos

Cada vez que el Poder Ejecutivo anuncia nuevos proyectos de ley sobre impuestos, la gente se pone tensa y se toca el bolsillo con gran preocupación.

El Gobierno de Laura Fernández presentó tres nuevas iniciativas en la Asamblea Legislativa con las que pretende mejorar la situación fiscal del país. El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, junto con el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, presentaron las iniciativas ante la Secretaría del Directorio Legislativo.

Para entender qué afectación tendrían los proyectos en los hogares, en caso de ser aprobados en el Congreso, conversamos con el economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional (UNA), quien fue claro al explicar cada una de las iniciativas.

Laura Fernández presentó tres nuevos proyectos de ley en materia fiscal. (Rafael Pacheco)

¿Subirá el marchamo y el precio de los vehículos?

Uno de los proyectos busca que el Ministerio de Hacienda pueda ajustar el valor fiscal de los vehículos, aeronaves y embarcaciones al valor promedio del mercado.

Leiner reconoce que el cambio es importante porque viene a resolver un problema que se generó en la administración anterior, cuando se dio un cambio en el procedimiento de la valoración aduanera, que permitió que muchos vehículos de lujo importados sean registrados con valores fiscales mucho más bajos que los reales, lo que hace que los dueños paguen marchamos bajísimos, por lo que el Ministerio de Hacienda no recibe los impuestos que debería.

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Vargas dice que la propuesta les da un poder inmenso a Aduanas y a Hacienda para definir sobre qué valor van a tributar los vehículos que ingresan al país.

Ahora bien, el economista dice que esto no solo afectará a los vehículos de lujo, sino que impactará directamente a los de segunda mano que se importan desde otros países. Al entrar con valores fiscales más altos, pagarán más impuestos.

“Al haber más impuestos, inmediatamente va a subir el valor del vehículo para el consumidor final”, advirtió el experto.

El Gobierno busca mejorar la situación fiscal del país, que no es la mejor. (Shutterstock)

Pero la cadena no termina ahí. Como efecto rebote, al subir el precio del parque vehicular, el valor por el cual cobran el marchamo y el IVA también se irá para arriba.

El texto es claro en cuanto a que el cambio se haría en los vehículos importados a partir de la aprobación de la ley, por lo que no subiría el valor fiscal de los que ya están inscritos en el país.

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La “tarjeta” para útiles escolares que genera dudas

Otro de los proyectos suena muy noble en el papel. Busca que las familias en condición de pobreza reciban de forma automática la devolución del IVA en el mismo momento en que compren útiles escolares, uniformes, computadoras y celulares.

Actualmente, esa devolución del IVA ya se contempla en la ley, pero se tarda hasta un mes en devolver el dinero a las personas y se realiza mediante un sistema algo lento. Con el nuevo texto se aceleraría el proceso para hacer la devolución en el acto de la compra.

Sin embargo, el experto le ve varias debilidades a esta propuesta la cual obligaría a los comercios a tener dos categorías de cobro.

Hacienda busca reducir la evasión para tener más recursos. (Esteban Bermúdez)

Vargas teme que no todas las personas en pobreza usen ese beneficio para la educación y que debido a sus complicadas situaciones económicas se podría generar una especie de “mercado negro” donde les vendan o presten la exoneración a terceros.

Además, el experto hizo una advertencia que pone a pensar: cree que esto es solo una prueba piloto de Hacienda para el tema que analizan: quitar la exoneración del IVA de la canasta básica a gran parte de la población.

Su temor es que esto sea la antesala para concretar la intención de subir el IVA a los productos más esenciales como el arroz, los frijoles, el azúcar, la sal, entre otros. Para él, sería mucho mejor darle a la gente más vulnerable un celular o una tableta directamente, sin enredar tanto el sistema tributario.

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Aduanas se pone los guantes contra el contrabando

Finalmente, llegamos al proyecto que el experto califica como “el verdadero proyecto” y al que hay que ponerle todos los aplausos y la lupa.

Esta iniciativa busca hacer una reforma profunda a la Ley General de Aduanas, modernizando los trámites, endureciendo las sanciones y combatiendo con todo el comercio ilícito.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, también ha mencionado que analizan quitar la exoneración a la canasta básica. (José Cordero)

El texto propone subir el umbral del delito de contrabando a los $20.000 (poco más de 9 millones de colones) y castigar severamente a quienes eludan el control aduanero o ingresen mercancías ilegales.

Actualmente, si alguien hace un contrabando de $5.000 (poco más de 2 millones de colones), ya se considera un delito penal que va a dar a los tribunales, pero ese monto ya está desactualizado por la evolución y el dinamismo comercial. Además, llevar a los tribunales casos por esos montos genera presas en los juzgados.

El proyecto también busca fortalecer las potestades de control de la Dirección General de Aduanas y modernizar el procedimiento administrativo.

Para Leiner, estos cambios van en la dirección correcta. Asegura que reducen los costos del Estado, establecen castigos ejemplares y podrían frenar en gran medida la evasión fiscal y el contrabando.

Con estas tres iniciativas, ya son las seis los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo en esta administración en materia fiscal. Con ellas espera mejorar el tema de recaudación de impuestos y así mejorar la complicada situación económica que enfrenta Hacienda.