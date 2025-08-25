Fabricio Alvarado propone eliminar beneficio de tobillera electrónica para este tipo de reos

El diputado Fabricio Alvarado propuso un proyecto de ley que tiene como fin eliminar un beneficio que es muy perseguido por los reos.

La medida sería aplicada para un grupo de privados de libertad específicos, no para todos.

Fabricio Alvarado quiere que quiten el beneficio de la tobillera electrónica a ciertos reos. (Rafael Pacheco)

Se trata de un expediente para eliminar el beneficio del brazalete electrónico para quienes sean acusados por delitos cometidos con armas de todo tipo.

Una reforma al Código Penal eliminó la disposición de que los delincuentes que utilicen armas de fuego no puedan recibir el beneficio de volver a las calles con un brazalete electrónico. El nuevo proyecto no solo busca reinstalar esa medida, sino, además, ampliarla a todo tipo de armas, por lo que quienes cometan un delito estarán tras las rejas.

Hasta hoy, decenas de delincuentes salen prácticamente libres, ya que los jueces no podían enviarlos a prisión y solo podían ordenar la colocación del dispositivo electrónico.

“Hemos atendido de inmediato la observación de jueces y fiscales sobre este vacío en la legislación, y de inmediato, cerraremos este portillo legal. Los delincuentes tienen que estar tras las rejas no felices en las calles”, expresó Alvarado.

El diputado dice que un hueco en la ley hace que estos reos puedan andar en la calle. (Archivo)

Mediante una modificación al Código Penal y al Código Procesal Penal, se estaría eliminando un portillo jurídico que es utilizado, actualmente, para dejar con privilegios a personas que han arrebatado la paz a muchos.

“Es increíble que la gente buena ya no pueda ni ir tranquila a comprar el pan, porque saben que en cualquier momento un delincuente los va a atacar, eso tenemos que erradicarlo y devolverle la paz a un país que yo no soporta más la ola de delincuencia que vivimos”, agregó el legislador.