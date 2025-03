Hay un partido político de un jaguar que apoya a Rodrigo Chaves, ¿que dice Pilar Cisneros?

Un partido político llamado Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva), está apuntadísimo con Rodrigo Chaves y hasta usa como imagen un jaguar, el animal del que tanto habla el mandatario.

El partido presentó los papeles ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para participar en las próximas elecciones, pero aún está en proceso de revisión.

El partido político confirma que apoya a Rodrigo Chaves. (Tomada de Facebook)

Pero, ¿qué dice el oficialismo al respecto? ¿Es este el partido que usará Rodrigo Chaves para dar continuidad a sus ideas en las próximas elecciones?

Para saber qué piensan los chavistas al respecto, le preguntamos a Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, y esto fue lo que nos dijo.

“Fue primero el uso del símbolo del jaguar por parte del gobierno (desde que el Bank of America dijo que nuestra economía era jaguar) a que este partido decidiera adoptarlo como símbolo.

“Es más, me pregunto: ¿fue por eso que este partido decidió adoptarlo?“, dijo Cisneros.

También le preguntamos a la diputada si se han reunido con representantes del partido y si lo ven como una opción para las elecciones de febrero de 2026.

Pilar Cisneros dice que no se ha reunido con los representantes del partido. (Albert Marín)

“Yo no me he reunido con ellos y estoy casi segura de que el presidente Chaves tampoco... Pronto tomaremos una decisión. No hay ningún apuro”, por lo que no confirmó ni descartó que se vayan a unir a la agrupación.

Secretaria del partido confirma apoyo a Rodrigo Chaves

La Teja también conversó con Karol Tatiana Solís, secretaria propietaria de Motiva, y ella confirmó que apoyan las ideas de Rodrigo Chaves.

Al consultarle a Solís si ellos se han reunido con Chaves, dijo que todavía no.

“Decirle que yo tengo relación con Rodrigo Chaves no, pero en el partido sé que nosotros lo apoyamos. Nosotros hicimos el partido pensando en el apoyo a don Rodrigo.

“Hasta el momento no nos hemos reunido con él, todavía no”, dijo la mujer.

Jorge Arturo Pacheco Barrot, es el presidente del partido Motiva. (Tomada del Facebook de Jorge arturo Pacheco Barrot)

También le preguntamos a Solís por qué decidieron usar un jaguar, el mismo animal del que tanto habla Chaves, para representar el partido y dijo que no tenía esa información a mano, que iba en un bus y que cuando llegara a la casa nos devolvería la llamada para hablar nuevamente. Estamos a la espera.

El presidente del partido es Jorge Arturo Pacheco Barrot, quien ha militado en otras agrupaciones políticas. Su foto de perfil de Facebook es con la diputada Pilar Cisneros.

Ya hay una página de Facebook de la agrupación Motiva, es cerrada. Se denominan un partido republicano.

Ciudadano relaciona a Rodrigo Chaves con el partido y lo denunció

Como el partido usa una imagen de un jaguar y Chaves pasa hablando de ese animal a cada rato, a un ciudadano le dio cierta malicia y denunció al mandatario por el supuesto delito de beligerancia política.

Rodrigo Chaves habla del jaguar cada vez que puede. (José Cordero)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que entre los partidos que están en proceso de inscripción, hay uno que se llama Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva) y que está bajo la lupa por un detalle especial.

La semana pasada, el TSE informó sobre una investigación que abrió la institución por el tema de beligerancia política, por discursos que Chaves ha dado en conferencias de prensa.

Pero el Tribunal tiene otras denuncias que están en análisis, también por beligerancia, una de ellas es la del partido Motiva. Así lo informó Andrei Cambronero, jefe de Despacho de la Presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones.

“Una (de las denuncias) tiene que ver con las manifestaciones (de Rodrigo Chaves) realizadas en apertura del sitio electivo. Esa la presenta un ciudadano.

“Tenemos otra también presentada por un ciudadano, en la cual señala que el señor presidente de la República desde el año 2024 viene sistemáticamente refiriéndose al jaguar y haciendo alusiones al jaguar tanto en sus apariciones públicas, en conferencias de prensa, como en giras y discursos en diferentes partes del país, y que actualmente se encuentra en proceso de inscripción una agrupación política denominada Movimiento Tiempo de Valientes Motiva cuyo emblema es la cabeza de un jaguar.

“Estas personas que hacen la denuncia consideran que el presidente podría estar incurriendo en beligerancia política por esa conexión entre el discurso presidencial y la ahora divisa de una agrupación en formación”, detalló Cambronero.

El TSE está analizando la denuncia que recibió por beligerancia. (Rafael Pacheco)

El otro expediente es en el que están acumuladas varias denuncias sobre las conferencias de prensa.

“Están acumuladas cinco gestiones, una presentada por el Partido de Liberación Nacional, otra por el Partido Acción Ciudadana, otra por el diputado Antonio Ortega, otra presentada por un ciudadano y una quinta que es una remisión de una denuncia anónima que hace un ciudadano ante la Contraloría General de la República y la Contraloría lo que hace es trasladárnosla a nosotros.

“Tienen que ver con conferencias de prensa del presidente de la República de diciembre del año anterior y de enero de este año, entre ellas la conferencia donde se hace referencia a la denuncia de unos miembros del gabinete presidencial”, explicó el funcionario.