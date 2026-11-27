La presidenta de la República, Laura Fernández, hizo un anuncio inesperado en medio de su gira por San Carlos.

Ella dio a conocer que entregó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, una solicitud de referéndum para preguntarle a la población si está de acuerdo con la explotación de oro en Crucitas.

Laura Fernández hace solicitud de referéndum a la Asamblea Legislativa por el tema de Crucitas. (Rafael Pacheco)

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La jerarca del Congreso, quien también estaba en San Carlos, dijo que ahora ella llevará la solicitud de referéndum al plenario para ser votada y luego sería enviada al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Esa entidad será la que deberá revisar que se pueda llevar a cabo el referéndum y, en caso de autorizarlo, dar la fecha para su realización.