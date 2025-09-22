Luis Amador buscará la presidencia con este partido político

Luis Amador comparece ante diputados de la Asamblea Legislativa por tel Dekra / Foto John Durán (JOHN DURAN)

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, ya encontró un partido político con el que buscará la presidencia en las elecciones de 2026.

Se trata del Partido Integración Nacional (PIN). A través de un comunicado que se compartió sobre la postura de Amador sobre la votación para el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, se dio a conocer que el exministro es el candidato presidencial del PIN.

“El candidato presidencial, por el PIN, Luis Amador, hace un llamado a los diputados de la República, para que voten a favor de levantarle la inmunidad al presidente Chaves”, se indicó en el mensaje divulgado en WhatsApp.

Recordemos que Amador buscó la candidatura con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) o el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), sin embargo, no logró quedar con ninguna de las agrupaciones.

Hace unos meses, él rechazó su candidatura con el partido oficialista, afirmando que el Reglamento Electoral Interno para las elecciones Nacionales del partido no compartía con su visión.

Él señaló que las disposiciones indicadas en el documento “impiden la consolidación de un equipo que comparta mi visión de la profunda transformación que requiere el Estado costarricense”.

Por ejemplo, se estableció que aquellas personas que sean nombradas en un eventual gobierno deben pagar un 3% de su salario y además, se otorgó descuentos de hasta un 90% a los fundadores del partido.

“Creo en una democracia real, participativa, en la que se sienten a la misma mesa, con igual valor, agricultores y empresarios, sindicatos y cámaras, juventudes y universidades, iglesias, emprendedores, exportadores, medios de comunicación, educadores y todos los demás que estén interesados en la búsqueda de acuerdos nacionales para construir un mejor país”, dijo el exministro en ese momento.

El exministro Luis Amador intentó lanzarse a la presidencia con otros partidos, pero no lo logró. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nación)

Sin embargo, la presidenta de la agrupación, Luz Mary Alpízar desmintió el motivo por la cual Amador rechazó su candidatura con el partido.

Ella aseguró que el exministro no tenía el dinero para pagar la candidatura ni llenó la militancia de la agrupación.

Este medio contactó a Walter Muñoz, presidente del PIN y exdiputado, sin embargo, a la hora de cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

