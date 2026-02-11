Política

Marta Eugenia Esquivel asistió con mascarilla a comisión que investiga presuntas irregularidades en la CCSS

Marta Eugenia Esquivel sorprendió al presentarse ante la comisión legislativa que investiga presuntas irregularidades en la CCSS, tras no asistir a una convocatoria previa

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

La expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel, sorprendió este martes 10 de febrero al aparecer en la Comisión Especial Investigadora de las Presuntas irregularidades en la CCSS.

LEA MÁS: Óscar Izquierdo denuncia persecución política tras su destitución del AyA

Ella había sido convocada a comparecer por la comisión en enero; sin embargo, no asistió porque en ese momento salió del país.

Andrea Álvarez, presidenta de la comisión, indicó que Esquivel notificó su salida de Costa Rica a última hora y se procedió con una convocatoria.

Marta Eugenia Esquivel sale de una de las audiencias como parte de las investigaciones por el caso Barrenador.
La expresidenta de la CCSS y diputada electa, Marta Eugenia Esquivel, apareció en la comisión que investiga presuntas irregularidades en la CCSS para comparecer ante los diputados. (JOHN DURAN/Foto: John Durán.)

LEA MÁS: El truco de los 3 minutos para limpiar el agua contaminada con heces, según experta de la UCR

Este martes, la diputada electa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien es imputada del caso Barrenador, apareció con una mascarilla blanca y juró ante la comisión.

En esta comisión se investigan presuntas irregularidades en la CCSS.

LEA MÁS: ¿Mejorará la educación? MEP reduce el tamaño de los grupos en escuelas y colegios

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Comisión investigadora de la CCSSMarta Eugenia Esquivelpresuntas irregularidades en la CCSScaso Barrenador
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.