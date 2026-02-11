Marta Eugenia Esquivel asistió con mascarilla a comisión que investiga presuntas irregularidades en la CCSS

La expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel, sorprendió este martes 10 de febrero al aparecer en la Comisión Especial Investigadora de las Presuntas irregularidades en la CCSS.

Ella había sido convocada a comparecer por la comisión en enero; sin embargo, no asistió porque en ese momento salió del país.

Andrea Álvarez, presidenta de la comisión, indicó que Esquivel notificó su salida de Costa Rica a última hora y se procedió con una convocatoria.

La expresidenta de la CCSS y diputada electa, Marta Eugenia Esquivel, apareció en la comisión que investiga presuntas irregularidades en la CCSS para comparecer ante los diputados. (JOHN DURAN/Foto: John Durán.)

Este martes, la diputada electa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien es imputada del caso Barrenador, apareció con una mascarilla blanca y juró ante la comisión.

En esta comisión se investigan presuntas irregularidades en la CCSS.

