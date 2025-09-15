Mary Munive tuvo que dar discurso en parque Nacional por el Día de la Independencia porque Rodrigo Chaves no asistió

Rodrigo Chaves fue el gran ausente del acto solemne por el Día de la Independencia en el Parque Nacional. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este lunes 15 de setiembre, como parte de las celebraciones del Día de la Independencia, se realizó un acto solemne en el Parque Nacional junto con la Municipalidad de San José. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves fue el gran ausente del evento.

LEA MÁS: Un desfile patrio con mucho sabor: Así fue la fiesta en Santo Domingo de Heredia

Esto obligó a que Mary Munive, como vicepresidenta de la República, tuviera que dar el discruso que, en teoría, le tocaba a Chaves. Ella llegó acompañada por el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.

En el importante evento, que se realiza cada 15 de setiembre, también estuvieron el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives; el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos; y otros representantes del gobierno.

Al principio de su discurso, conmemoró esta fecha especial y a los minutos, aprovechó el espacio para resaltar “algunos logros”, así como para culpar a la Contraloría General de la República por “impedir proyectos” y al Poder Judicial por la falta de fuertes medidas contra la delincuencia.

“Me llena de orgullo y de emoción de haber representado a Costa Rica con firmeza, honestidad y con total compromiso. (...) Nos iremos, cuando termine este mandato, con satisfacción de un gabinete que ha trabajado incansablemente por dejar una huella positiva en nuestro país”, dijo Munive, quien también es ministra de Salud.

Ella también señaló que la transformación de la “nueva república” debería estar enfocada de nuevas leyes para proteger al pueblo, para evitar que los delincuentes salgan de la cárcel de un día a otro, para tener una Contraloría General de la República “que gestione eficientemente”, entre otras cosas.

LEA MÁS: 15 de setiembre: Una fecha que marcó un antes y después para Costa Rica

“Leyes que permiten, ¿por qué no? soñemos un poquito, tener una Contraloría General de la República, que gestione eficientemente y que no enrede ni haga autointerpretaciones", dijo Munive.

La vicepresidenta Mary Munive asistió al acto solemne y dio un discurso en representación del gobierno, ante la ausencia de Rodrigo Chaves. (John Durán/La Nación)

El ministro de Educación Pública también dio un discurso, así como el alcalde de San José, Diego Miranda.

Este medio consultó a la Presidencia de la República el motivo por el cual el mandatario y su esposa, la primera dama Signe Zeikate, no asistieron al acto solemne. Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Mary Munive 15 De Setiembre

LEA MÁS: Así se vive la fiesta de la Independencia en San José este 15 de setiembre