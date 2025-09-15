Un desfile patrio con mucho sabor: Así fue la fiesta en Santo Domingo de Heredia

Las calles de Santo Domingo de Heredia se llenaron de música y colores con el desfile en conmemoración del Día de la Independencia de Costa Rica. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Santo Domingo de Heredia se unió a la fiesta patria este lunes con un desfile muy colorido.

Este 15 de setiembre es una fecha muy especial, pues se conmemora el Día de la Independencia, que marcó un antes y después para el país.

Con mucho orgullo y alegría, el pueblo se lanzó a las calles para celebrar esta gran fiesta.

En Santo Domingo de Heredia, así como en todos los cantones y distritos, se realizó un desfile, acompañada por grupos con sus trajes típicos, bailando al unísono del sonido de los instrumentos.

Desfile en Santo Domingo de Heredia

Esta actividad fue muy colorida, pues las muchachas lucieron las típicas enaguas largas con diferentes colores. Además, hubo mascaradas, que se convirtieron en un símbolo nacional en 2022.

Asimismo, hubo carrozas. En una de ellas, decorada con banderitas de Costa Rica y helechos, iban varios jóvenes tocando la marimba, otro símbolo nacional.

Desfile en Santo Domingo de Heredia

Un hombre con una máscara y un marco lleno de flores se acercaba al público, que salió a disfrutar del desfile, para tomarse una foto.

En otros lugares del país hubo una gran fiesta patria, como en San José centro y Desamparados, donde participaron varias escuelas y colegios con sus bandas y presentaciones de baile.

