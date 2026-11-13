Opinión: Laura Fernández contradijo con sus acciones las palabras del papa León XIV

Me llama bastante la atención cómo Laura Fernández olvidó que hace menos de 15 días se reunió con el papa León XIV. Claramente el respeto que le mostró se debe a la investidura del sumo pontífice y no porque comparta sus creencias.

“No se dejen engañar por las sanguijuelas que viven de desangrarlos, hay gente que vive de la protesta”, aseguró Laura Fernández en el show de los miércoles, haciendo alusión a los sindicatos del sector educación.

El papa, por su parte, tiene una opinión muy, pero muy distinta de los sindicatos y así lo dijo en su visita a Argentina, país gobernado por Javier Milei, otro presidente que pasa atacando a los sindicatos de su país.

Laura Fernández Delgado, se reunió el 29 de octubre con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. (Presidencia de La República/Cortesía)

“El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”, dijo el pontífice.

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Y es que recordemos que la protesta del miércoles no fue solo por el recorte en el presupuesto. Los educadores costarricenses viven muchas cosas todos los días: falta de equipo, de material didáctico, aulas en mal estado, amenazas de estudiantes y padres de familia, atrasos salariales, salarios congelados. La marcha era más que justificada.

El papa en su gira por Sudamérica también visitó una cárcel y tiene un concepto muy distinto de los presos de libertad al que tiene el gobierno chavista.

Laura Fernández Delgado, se reunió el 29 de octubre con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. (Presidencia de La República/Cortesía)

“Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, dijo León XIV a los reos, opinión muy distinta a la de Laura Fernández.

“A mí me llama mucho la atención que organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcional por los derechos humanos de las víctimas que asesinaron esos criminales”, dijo Laura Fernández en una entrevista con DW Español, el 27 de marzo de 2026, en la que defendió el modelo de seguridad de Nayib Bukele y cuestionó a las organizaciones internacionales.

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