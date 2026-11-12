Opinión: Los educadores no son vagabundos, presidenta

Lo mínimo que debe hacer Laura Fernández lo más pronto posible es ofrecerle una disculpa a los miles de educadores que salieron a manifestarse a las calles el pasado miércoles 11 de noviembre, a quienes ella llamó “vagabundos”.

Llamar “vagabundos” a los maestros y profesores de Costa Rica solo refleja lo alejada que ella está de la realidad que viven nuestros educadores todos los días.

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Como se nota en ese discurso lleno de odio y gritos que dio Laura Fernández el miércoles en la conferencia de prensa, no tiene ni la más mínima idea de por qué los educadores salieron a marchar, lo cual también demuestra que los ignoró por completo, no se tomó la molestia de escucharlos.

Laura Fernández llamó vagabundos a los educadores que participaron en la manifestación. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Laura Fernández cree que la solución a todo es construir más escuelas y dar plazas a los educadores y listo. Claramente, eso está muy bien, pero hay más problemas.

Nada ganamos con más escuelas y maestros si no se les dan las condiciones mínimas para que hagan su trabajo.

¿Sabrá Laura Fernández todos los problemas que están teniendo con el salario global? ¿Sabrá que hay maestros a los que no les aumentan el salario desde hace seis años?

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¿Sabrá que hay educadores que hacen rifas para pintar las aulas o arreglar pupitres?

¿Sabrá Laura Fernández que muchos educadores (por no decir la mayoría) se compran de su propio bolsillo los materiales con los que trabajan, dígase desde la computadora hasta material didáctico para los alumnos?

Los educadores viven una realidad muy dura, no son vagabundos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Sabrá la presidenta que casi todos los educadores toman de su tiempo libre para calificar exámenes o ver cosas administrativas?

¿Sabrá la presidenta que muchos educadores reciben amenazas de estudiantes y padres de familia?

Y estoy seguro que hay más situaciones por contar y que claramente Laura Fernández no tiene ni idea, porque de lo contrario jamás los hubiera llamado “vagabundos”.

A los educadores solo me queda agradecerles, cuenten con La Teja, aquí tendrán voz para contar lo que viven, los apoyaremos en todo momento porque tenemos claro que ustedes son los formadores del futuro.

¡No aflojen!