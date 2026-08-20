Orlando Aguirre critica condiciones de Laura Fernández con el Poder Judicial y ella responde con fuerte decisión

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunció este jueves que no asistiría a la reunión convocada por la presidenta Laura Fernández en la que participarían miembros de los tres Supremos Poderes de la República.

El jerarca manifestó, en una nota enviada a la presidenta, que un espacio así debe identificar problemas comunes, compartir información y articular esfuerzos.

Orlando Aguirre anuncia que no irá a reunión de los supremos poderes y Laura Fernández suspende el encuentro. (Rafael Pacheco)

“Cuando usted anunció la reactivación de las reuniones entre los presidentes de los Supremos Poderes, el Poder Judicial recibió favorablemente la iniciativa. Desde el inicio, incluso antes de conocer los términos de esta convocatoria, señalamos los criterios necesarios para los procesos de diálogo: cumplimiento de las obligaciones sobre el financiamiento de la justicia, buena fe, respeto, disposición real a escuchar, reglas claras y pleno reconocimiento de las competencias de cada poder.

“Examinados los términos planteados para la sesión del 21 de agosto, debo comunicarle que, en las condiciones actualmente definidas, esta presidencia no concurrirá a ella”, indicó Aguirre.

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Cada poder es independiente

El presidente de la Corte dijo, además, que un poder no tiene por qué ponerle plazos o metas a otro.

“Un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento”.

Fernández dice que se mantendrá en comunicación con Yara Jiménez, presidenta del Congreso. (Alonso Tenorio)

“No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial. Se trata de preservar la condición que le permite cumplir su cometido: actuar y decidir conforme a derecho, sin más sujeción que la Constitución y la ley”, agregó.

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Aguirre dejó abierta la puerta para futuras reuniones, pero sí dejó claro que para ellos debe haber buena fe.

“El Poder Judicial mantiene íntegra su disposición al diálogo entre los Supremos Poderes, sobre la base de la buena fe, el respeto recíproco, reglas claras y el pleno reconocimiento de las competencias, obligaciones financieras e independencia judicial que garantiza la Constitución”, detalla la carta.

Yara Jiménez siempre se ha visto cercana y de acuerdo con las decisiones de Fernández. (Albert Marín)

Laura Fernández suspendió la reunión

Ante la posición del jerarca, Laura Fernández suspendió la reunión.

“Ante la negativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia de establecer un canal de diálogo para resolver los temas de seguridad urgentes, se suspende la reunión de jerarcas de los Supremos Poderes originalmente agendada para este viernes”, informó Presidencia.

También aseguraron que Fernández seguirá en constante comunicación con Yara Jiménez, presidenta del Congreso.