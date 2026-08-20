José Miguel Villalobos renuncia a ejercer como abogado y esto le dijo a Rodrigo Chaves cuando se lo informó

El diputado José Miguel Villalobos convocó este jueves a una conferencia de prensa en la que anunció que renunció de forma voluntaria a ejercer su profesión como abogado para dedicarse de forma exclusiva a sus funciones en el Congreso.

Además, Villalobos acabó con los rumores de que si su rompimiento de filas en dos votaciones con los demás diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) significaba un alejamiento con la agrupación.

La diputada Kattia Calvo corrió a abrazar a José Miguel Villalobos cuando dijo que se quedaba en PPSO. (Cortesía)

El legislador inició la conferencia diciendo que durante toda su vida soñó con ser diputado y que ahora que lo había logrado se sentía muy feliz, pero que también ha tenido que enfrentar fuertes críticas debido a su profesión de abogado, ya que muchos no ven bien que defienda a sospechosos de narcotráfico, por ejemplo.

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También mencionó que el ser abogado del expresidente de la República, Rodrigo Chaves, le ha creado una sombra negativa en el pensamiento de una gran cantidad de personas, pero señaló que Chaves es su “hermano del alma” y dice que lo defenderá siempre y ahora lo hará desde la Asamblea Legislativa, en caso de enfrentar nuevamente una solicitud de levantamiento de inmunidad.

También dijo que ser diputado y tener un pensamiento propio es complicado, porque muchos legisladores prefieren tener un comportamiento de masa y votar como les indiquen los de más arriba, pero él no es así, sino que decide cómo votar según lo dicte su conciencia.

José Miguel Villalobos renunció a ejercer como abogado para dedicarse de lleno al Congreso. (Albert Marín)

Renunció voluntariamente a ser abogado

Luego de dar esas palabras, Villalobos hizo el anuncio de que había cumplido con algo que prometió recientemente.

“Esta mañana he dejado de pertenecer voluntariamente al Colegio de Abogados. Sigo siendo licenciado en Derecho y sigo siendo abogado y lo seré toda mi vida porque eso está aquí en mi corazón, y eso es importante que lo sepan.

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“Tendré que hablar con muchos clientes, tendré que hablar con otras personas. Ya le hablé a don Rodrigo, que no lo podré representar judicialmente, pero ahora me queda más fácil; en el momento que venga una de esas atravilarias solicitudes de remoción de fuero, aquí tendrá ya José Miguel Villalobos, no como abogado, sino como diputado, defendiéndolo con todas mis fuerzas y con todas mis energías, porque no, no me voy de la Asamblea Legislativa, no me voy de la fracción de Pueblo Soberano”, manifestó.

Villalobos ya le dijo a Rodrigo Chaves que debe buscarse otro abogado. (Asamblea Legislativa)

Le dijo a Rodrigo Chaves que no necesita abogado

Villalobos dijo que ya conversó con Rodrigo Chaves para decirle que ahora no podrá representarlo como abogado y, aunque no reveló lo que el ministro de la Presidencia y de Hacienda le dijo, sí contó lo que él le respondió.

El abogado le dijo a Chaves que no creía que necesitara tanto un abogado porque ya se habían desestimado más de 100 de las causas que le han abierto y también le enfatizó que siempre lo iba a seguir defendiendo, pero ahora desde la Asamblea Legislativa como el diputado y amigo que es.