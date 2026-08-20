Política

Abril Gordienko presenta reforma que acabaría con la reelección indefinida de magistrados y sorprende con más cambios

La diputada Abril Gordienko presentó una reforma a la Constitución Política que tiene como fin acabar con algo de lo que mucha gente está cansada en el tema de los magistrados

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Por Rocío Sandí

En medio de la polémica por la forma en la que se eligen y reeligen los magistrados en Costa Rica, la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó una reforma constitucional que tiene como fin mejorar el procedimiento de esos nombramientos.

Hay magistrados que se vuelven eternos en sus puestos y eso genera indignación en muchas personas que sienten que las reelecciones en esos importantes puestos deberían tener un límite.

Fotos de los diputados Marco Badilla del PLN; Antonio Trejos del FA y Abril Gordienko del PUSC
Abril Gordienko propone cambios en la elección y reelección de magistrados. (Asamblea Legislativa)

Más espuela y menos juventud

Bajo el expediente 25718, bautizado como “Magistraturas Independientes y Experimentadas”, la iniciativa busca que a la Corte Suprema de Justicia solo lleguen personas con mucho recorrido profesional.

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Actualmente, la Constitución permite que un abogado de apenas 35 años pueda llegar a ser magistrado. Pero Abril y los otros legisladores que impulsan la iniciativa consideran que para un puesto de ese calibre se requiere más madurez, por lo que proponen elevar la edad mínima a 50 años.

“Considero que para que tengamos magistraturas experimentadas e independientes debemos elevar la edad mínima para acceder a esa posición”, explicó de forma muy directa la legisladora.

06/10/2023 Corte Suprema de Justicia. Sesión extraordinaria de Corte Plena sobre problemas de seguridad.
La diputada pretende acabar con la reelección indefinida. (Rafael Pacheco)

Requisitos más estrictos para cuidar la silla

Pero la edad no es lo único que cambiaría. El proyecto también plantea que los aspirantes demuestren al menos 15 años de ejercicio profesional. Hoy en día, la ley solo les pide 10 años.

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Además, se busca establecer reglas claras para garantizar que se elija a los mejores de los mejores, dejando de lado los compadrazgos políticos.

Entre estos nuevos filtros destacan la comprobada probidad (honradez), una trayectoria destacada y hasta las publicaciones académicas que hayan hecho los candidatos a lo largo de su carrera.

Llegada de la diputada Abril Gordienko a Casa Presidencial, este 19 de mayo.
Gordienko dice que apoya el Poder Judicial, pero reconoce que necesita cambios para fortalecerse. (John Durán)

Freno a las reelecciones eternas

Otro punto que llama muchísimo la atención de la propuesta es que le pone un límite a la cantidad de tiempo que un magistrado puede quedarse en su puesto.

La propuesta dice que estos altos jueces serán elegidos por periodos de ocho años, pero solo podrán ser reelegidos hasta por dos periodos iguales.

Además, se especifica que una vez que dejen el puesto, no podrán aceptar cargos políticos ni litigar en la misma sala donde trabajaron durante los siguientes dos años.

06/08/2026, San José, Fuente de La Hispanidad y Plaza de la Democracia, Planton, manifestantes se hicieron presentes al planton en contra de el gobierno y sus ataques al institucionalismo, al poder judicial y el OIJ.
La socialcristiana estuvo en el plantón judicial en señal de apoyo al Poder Judicial. (José Cordero)

Un escudo contra el narco y la corrupción

Según detalla el texto de la reforma, blindar estos nombramientos no es un capricho, sino que es una necesidad urgente para evitar que el crimen organizado y el narcotráfico metan sus garras en las instituciones de justicia.

La diputada Gordienko contó que trabajó este documento con el valioso apoyo de expertos constitucionalistas. Además, ya cuenta con el respaldo y las firmas de otros nueve diputados de cuatro fracciones distintas.

El proyecto incluye un transitorio único. Esto significa que las nuevas reglas se aplicarán únicamente a los magistrados que se elijan a partir de la aprobación de la ley, respetando las condiciones de quienes ya están en funciones.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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