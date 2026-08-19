Rodrigo Chaves contradice promesa de Laura Fernández y acaba con la esperanza que quienes piden el ROP

El tema de la entrega adelantada del ROP sigue causando polémica y esta vez quien se refirió al asunto fue el ministro de Hacienda y la Presidencia, Rodrigo Chaves, quien contradijo una de las promesas de campaña de la ahora presidenta Laura Fernández.

Si hacemos memoria, cuando Fernández estaba en plena lucha por la silla presidencial, ilusionó a muchas personas al afirmar con toda seguridad en un debate: “Estoy a favor de que se les entregue el ROP”.

Sin embargo, este miércoles el ministro Chaves frenó en seco la esperanza de los que esperaban el cumplimiento de la promesa y dejó claro que el Gobierno se opone a soltar esa plata.

Rodrigo Chaves explicó por qué no ve viable la entrega anticipada del ROP. (José Cordero)

Una “bomba destructiva” para el país

Con un tono bastante encendido en conferencia de prensa, Rodrigo Chaves aseguró que devolver el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) de golpe sería fatal para el futuro de Costa Rica.

Según el jerarca, permitir que la gente saque su dinero hoy crearía una “bomba destructiva financiera para el futuro de la patria”, pues el país tendría que lidiar con miles de adultos mayores sin pensión en unos años.

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Para explicarse mejor, Chaves usó un ejemplo bastante particular. Dijo que hoy una persona de 45 años, que está “muy pochotona”, podría querer sacar su plata para irse a pasear a Europa, pero a los 85 años se vería sin un cinco en la bolsa.

Esta postura política choca de frente con la cruda realidad de muchos pensionados que urgen de su dinero no para viajar a Europa, sino para comprar medicinas y reparar sus casas, entre otras cosas.

Laura Fenández dijo en campaña que la plata de ROP debía estar en las manos de los dueños. (José Cordero)

Fuerte tiradera contra los que apoyan el retiro

El ministro no se guardó nada y criticó a quienes apoyan la entrega del fondo, asegurando que este Gobierno piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.

Incluso, le tiró duro al excandidato presidencial, Álvaro Ramos, a quien tachó de “hipócrita”. Chaves aseguró que en el pasado Ramos decía que devolver el ROP era imposible, y que luego, por buscar votos, dijo lo contrario, al igual que Laura.

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También arremetió contra el diputado liberacionista Álvaro Ramírez, señalando que es vergonzoso que no entiendan el daño que se le haría a un sistema de pensiones de la Caja que, según él, ya está a punto de explotar.

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¿Qué pasó con la promesa de la presidenta?

En medio del agitado discurso, Chaves intentó justificar un poco la postura de la mandataria, asegurando que ella sabe que “la plata es de ellos”, pero que el tema ya no es darlo todo, sino que hay que hacer estudios para ver qué porcentaje es “razonable” entregar.

Ante tanta negativa, un grupo de ciudadanos acudió este martes al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para solicitar un referéndum. Ellos buscan que sea el pueblo, en las urnas, quien decida si se les entrega o no su plata. La solicitud está en estudio en el tribunal.