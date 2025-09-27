Política

Pilar Cisneros y Francisco Gamboa asumen importantes puestos en la campaña de Laura Fernández

Pilar Cisneros y Francisco Gamboa entrarán de lleno en la campaña de Laura Fernández

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo
12 de julio del 2025. Parque Morazán. San José. 09:00 hrs. Anuncio oficial del partido político con el que participará el movimiento de Rodrigo Cháves en las próximas elecciones nacionales en febrero del 2026. En la foto: Pilar Cisneros anuncia que el partido Pueblo Soberano representará a Rodrigo Cháves en las próximas elecciones. Foto: Albert Marín.
Francisco Gamboa y Pilar Cisneros asumirán diferentes puestos para la campaña de Laura Fernández. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Anuncio oficial del partido de Rodrigo Cháves.)

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció que el candidato a la primera vicepresidencia y exministro de Economía, Francisco Gamboa, y la diputada Pilar Cisneros, asumirán importantes puestos en la campaña de la candidata presidencial Laura Fernández.

LEA MÁS: Conferencia Episcopal llama a votar y pide evitar el odio político en las elecciones del 2026

Según el partido, Gamboa, además de ser candidato a la primera vicepresidencia, será el jefe de la campaña de la exministra de Planificación y de la Presidencia.

Por otra parte, Cisneros coordinará la Comisión de Comunicación de la campaña, pese a que ella es legisladora por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

“Para mí es motivo de orgullo, y una gran responsabilidad a la vez, asumir la jefatura de campaña. (...) Estamos enormemente ilusionados con lograr el apoyo de los costarricenses al gobierno de la continuidad, para seguir construyendo lo que inició don Rodrigo Chaves y lo que Costa Rica tanto anhelaba desde hace más de 40 años”, dijo Gamboa, quien también es secretario general del PPSO.

LEA MÁS: ¿Resultó millonario? Vea cuáles números salieron en los Chances de este viernes 26 de setiembre

Pueblo Soberano partido oficial alianza chavista
Aunque Pilar Cisneros es diputada del Progreso Social Democrático, coordinará la Comisión de Comunicación de la campaña de Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano. (Cortesía PPSO/Cortesía PPSO)

La diputada Cisneros, quien tuvo diferencias con Fernández tras el anuncio del PPSO como el “gobierno de la continuidad”, señaló que la exministra de Presidencia es la persona que el país necesita para avanzar con diferentes proyectos.

“Nuestro país merece seguir con un gobierno eficiente, honesto, que rinde cuentas con resultados asombrosos. Si el pueblo nos renueva la confianza con una gran mayoría de diputados, lo mejor está por venir”, afirmó la legisladora.

LEA MÁS: ¿Cuántas empresas podrán obtener alguna frecuencia de televisión y radio? Esto dice SUTEL

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Partido Pueblo SoberanoLaura Fernández candidata presidencialcampaña política Costa Rica 2026PPSO elecciones 2026
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.