Pilar Cisneros y Francisco Gamboa asumen importantes puestos en la campaña de Laura Fernández

Francisco Gamboa y Pilar Cisneros asumirán diferentes puestos para la campaña de Laura Fernández.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció que el candidato a la primera vicepresidencia y exministro de Economía, Francisco Gamboa, y la diputada Pilar Cisneros, asumirán importantes puestos en la campaña de la candidata presidencial Laura Fernández.

Según el partido, Gamboa, además de ser candidato a la primera vicepresidencia, será el jefe de la campaña de la exministra de Planificación y de la Presidencia.

Por otra parte, Cisneros coordinará la Comisión de Comunicación de la campaña, pese a que ella es legisladora por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

“Para mí es motivo de orgullo, y una gran responsabilidad a la vez, asumir la jefatura de campaña. (...) Estamos enormemente ilusionados con lograr el apoyo de los costarricenses al gobierno de la continuidad, para seguir construyendo lo que inició don Rodrigo Chaves y lo que Costa Rica tanto anhelaba desde hace más de 40 años”, dijo Gamboa, quien también es secretario general del PPSO.

Aunque Pilar Cisneros es diputada del Progreso Social Democrático, coordinará la Comisión de Comunicación de la campaña de Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano. (Cortesía PPSO/Cortesía PPSO)

La diputada Cisneros, quien tuvo diferencias con Fernández tras el anuncio del PPSO como el “gobierno de la continuidad”, señaló que la exministra de Presidencia es la persona que el país necesita para avanzar con diferentes proyectos.

“Nuestro país merece seguir con un gobierno eficiente, honesto, que rinde cuentas con resultados asombrosos. Si el pueblo nos renueva la confianza con una gran mayoría de diputados, lo mejor está por venir”, afirmó la legisladora.

