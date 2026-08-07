Prestigioso medio de comunicación europeo describe a Rodrigo Chaves con “un complejo perfil político y psicológico”

Uno de los medios de comunicación más importantes de Europa publicó una nota sobre la tensa situación política que se vive en Costa Rica y habló específicamente del expresidente de la República Rodrigo Chaves, quien actualmente es ministro de Hacienda y de la Presidencia.

El canal alemán DW Español explicó el fenómeno político que se está dando en el país en el que Chaves es uno de los protagonistas.

Importante medio de comunicación europeo describe a Rodrigo Chaves con un complejo perfil político y psicológico. (Presidencia)

La publicación menciona que la tensión entre los poderes es una constante en los sistemas presidenciales de América Latina, pero que hasta ahora no se ha visto con tanta fuerza en nuestro país.

“Desde que Rodrigo Chaves asumió su mandato como presidente en 2022, esto ha cambiado. Ahora ejerce como ministro de la Presidencia y de Hacienda bajo la nueva presidenta, Laura Fernández, e imprime el mismo curso a la política de la mandataria.

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“Se ha podido observar una preferencia por la acción disruptiva para lograr las decisiones anheladas: primero, con respecto a la Asamblea Legislativa; posteriormente, contra las instancias de bienestar, como la Caja Costarricense de Seguro Social; y últimamente, contra las instancias del Estado de derecho”, menciona el artículo.

La publicación describe a Chaves como una persona complicada y disruptiva. (José Cordero)

Fuerte referencia sobre Rodrigo Chaves

La nota también hace referencia al exmandatario de una forma que llama mucho la atención.

“El expresidente Chaves, una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido erosionar los cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia”, detalla el medio alemán.

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Además, hace énfasis en que en la última década el país ha recibido signos claros de la decepción que siente la población hacia los políticos y de la fuerte demanda de una mejora en los servicios públicos y en la calidad de vida.

El exmandatario supo usar esa decepción y frustración de la población y logró colarse como un “político nuevo” que prometió hacer las cosas de manera diferente.

Chaves llamó la atención del electorado por su forma de hablar “clara y directa”, pero también ha sido muy criticada por sus constantes faltas de respeto y el alto grado de violencia que usa.

Miles de personas hicieron un Plantón Judicial este jueves. (José Cordero)

Chaves y el tema de la dictadura

La nota periodística cuenta que el 25 de julio anterior, en Nicoya, se dio un nuevo capítulo político en Costa Rica en el que nuevamente Chaves fue protagonista. Hace referencia al día en que preguntó a la gente si les daba miedo una dictadura o el cierre del Poder Judicial.

El texto explica también la molestia del gobierno de Laura Fernández contra los magistrados de la Sala IV por el fallo que obliga a los diputados a elegir de una vez por todas a los magistrados suplentes, ya que los legisladores oficialistas llevan meses entrabando el procedimiento. Sobre ese mismo tema, menciona la querella presentada por Yara Jiménez, presidenta del Congreso, y apoyada por la mandataria.

En la publicación también se menciona el Plantón Judicial en defensa de la democracia que se llevó a cabo este jueves en la pplaza de la Democracia, en San José, así como en diferentes sedes judiciales en distintas partes del país.