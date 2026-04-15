Rodrigo Chaves se sacude críticas por contrato con Open English y explican por qué no contrataron profes ticos

El presidente Rodrigo Chaves se sacudió este miércoles del montón de críticas que ha hecho la gente por la contratación de la empresa internacional Open English, por parte del gobierno.

Muchas personas han dado a entender con sus comentarios en redes sociales que todo parece indicar que se dio por medio de un chanchullo, pero Chaves asegura que no y, junto con el presidente ejecutivo del INA, Christian Rucavado, dio sus argumentos.

Rodrigo Chaves defiende proceso de contratación de Open English, dice que hasta la Contraloría avaló el proceso. (Rafael Pacheco)

El primero en hablar fue el jerarca del INA, quien aseguró que lo que se dice en redes sociales es mentira.

“La contratación se hizo cumpliendo con todos los procedimientos. El año pasado se hizo estudio de mercado, se hizo estudio de lo que había; en agosto, específicamente, lanzamos una licitación que está publicada en SICOP, el sistema de compras públicas. Seis empresas en ese momento licitaron; de hecho, la Contraloría en su momento vio la contratación.

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“Por ahí de noviembre se adjudicó a la empresa, apelaron, la Contraloría dio visto bueno. Es una contratación por demanda, ¿qué quiere decir eso? Que si nos piden una licencia, se paga una licencia.

Mucha gente ha criticado la alianza del Gobierno con la empresa. (Cortesía)

La gente critica que no contratan profesores en el país

Ante las críticas de por qué contratar la empresa en lugar de invertir en recurso humano nacional, el presidente del INA fue claro.

“Quiero remontarme a hace dos años exactamente. Había una ley que le permitía al Instituto Nacional de Aprendizaje contratar profesores, cuarto tiempo, medio tiempo.

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“Esa ley, la Sala IV, por un recurso del sindicato de trabajadores del INA, se vino abajo, pero nosotros como administración estamos buscándole a las personas una solución”, agregó.

El fundador de Open English estuvo presente en la presentación de Hello Brete. (Cortesía)

Por parte, el presidente Chaves, defendió el proceso de contratación y destacó que hasta fue avalado por la Contraloría.

“La Contraloría le dio el visto bueno a todo. Se asignó por precio, calidad, me imagino. Imagínese cómo nos despulga la Contraloría... todo lo que ha hecho este gobierno y no encontró un solo microbio y dijo: ‘Vamos para adelante’, entonces ahí debe morir el mito”, explicó Chaves.

“¿Quiénes son los que siguen con ese mito? ¿Estarán chimados? Será un caso más bien para crema de rosas", agregó el presidente.