Rodrigo Chaves se verá las caras este viernes con las personas con las que tanto pelea

Rodrigo Chaves tendrá que ir este viernes a un lugar en el que están personas que él no quiere para nada y a las que pasa tirándole durísimo cada vez que tiene oportunidad.

Si usted pensó en la Asamblea Legislativa, está en lo correcto.

El mandatario llegará a las 8 de la mañana porque fue citado por la comisión legislativa que analiza el levantamiento de su inmunidad y la del actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

Rodrigo Chaves tendrá que comparecer en la Asamblea Legislativa. (Casa Presidencial)

Ellos deberán responder las preguntas de los legisladores que integran la comisión.

Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia informó recientemente algo importante.

“La tarde de este jueves 21 de agosto, la Corte Suprema de Justicia remitió a la Asamblea Legislativa una copia del informe elaborado por un magistrado de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera), en relación con la solicitud presentada por la Fiscalía para levantar el fuero de improcedibilidad del Presidente de la República y del Ministro de Cultura.

“Con ello, la Corte da respuesta a la petición formulada por la comisión legislativa que analiza el tema”, informó la institución.

El caso por el que Chaves y Rodríguez podrían perder su inmunidad está relacionado con $405.800 otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.

Hace dos semanas compareció en esa comisión el fiscal general, Carlo Díaz. (Rafael Pacheco)

El equipo del mandatario contrató a la empresa RMC La Productora S.A. del productor, Christian Bulgarelli, para prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión.

No obstante, según la Fiscalía, se habría obligado a Bulgarelli a darle $32.000.00 (unos ¢16 millones), producto de este contrato, “al coimputado (Federico) Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente”, se lee en la acusación.

Rodríguez también habría tenido relación con el tema, por eso también fue acusado por el Ministerio Público.

Bulgarelli accedió a convertirse en el testigo de la corona de este caso y prometió colaborar para esclarecer los hechos, así como proporcionar información útil para probar la participación de los imputados.