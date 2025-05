(Video) Luis Diego Vargas soltó la sopa y dijo porqué tenía meses de estar incómodo con Eli Feinzaig

El diputado Luis Diego Vargas no se quedó callado ante las declaraciones que dio el legislador Eli Feinzaig, en las que mencionó que él renunció al Partido liberal Progresista (PLP) para unirse al partido político de Natalia Díaz.

Luis Diego Vargas tenía meses de estar incómodo con Eli Feinzaig. (Archivo)

Este miércoles, Vargas aseguró a La Teja que en realidad él renunció al PLP porque tenía meses de estar incómodo.

“Contundentemente no, él (Eli Feinzaig) sabe que yo lo he estado buscando, he sido crítico los últimos ocho meses, he sido crítico con el partido. Con Eli siempre ha costado la comunicación en temas pesados y a mí no me cuesta, a mí me gusta poner la situación en la mesa y resolver. Sí, tengo que decir que doña Natalia me chateó y ya hoy en la mañana (miércoles) hablamos y nos vamos a tomar un café por culpa del mismo Eli Feizaing”, dijo Vargas.

Eli Feinzaig dice que Vargas se fue para unirse a Natalia Díaz. (Marvin Caravaca)

El legislador, que ahora es independiente, dice que Eli está generando una nube de humo para tapar el hecho de que todo el mundo se le está yendo. Cuando inició la actual administración, el PLP tenía seis diputados, actualmente tiene solo dos.

“Ese liderazgo yo siempre se lo he dicho en la cara, ‘don Eli, necesito que se comunique más, que sea más cercano a la gente’ y eso no lo logramos. Por el otro lado, es un tema de visiones, yo creo que vinimos con una premisa de transformar al país, de ser cercanos con la gente y creo que mucha gente se acercó bajo esa visión, la gente se fue y algunos ya no fuimos por esa visión que se perdió”, agregó Vargas.

Luis Diego Vargas le respondió a Eli Feinzaig sin pelos en la lengua

El legislador dice que no renunciará a la curul, como se lo pidió Feinzaig, porque dice que tiene en proceso varios proyectos de ley que se quedará a defender.

En La Teja intentamos pedir una reacción de Eli ante las declaraciones de Vargas, pero aunque lo llamamos por teléfono y fuimos a su oficina, no fue posible hablar con él.