Politólogo sobre nueva agrupación política de Rodrigo Chaves: “Es un partido zombie”

Cada vez son más los cuestionamientos que salen contra el nuevo partido de Rodrigo Chaves, Aquí Costa Rica Manda, incluso gente que “había jurado amor eterno” al mandatario se ha echado para atrás en su apoyo al grupo o ha dicho que está analizando si seguirá o no.

El politólogo Gustavo Araya explica por qué un partido político que prácticamente acaba de nacer, pareciera estarse desmoronando. Él dice que esta agrupación es lo que él califica como un “partido zombie”.

El nuevo partido del presidente Rodrigo Chaves deja muchas dudas. Foto: Cortesía.

“Lo que ha estado sucediendo con el partido Aquí Costa Rica Manda es un reflejo de lo que está sucediendo con todo el chavismo, no se tiene a ciencia cierta de qué se trata más allá de la alabanza personalizada. Se pueden citar cuatro fenómenos: el primero es que las personas que se pusieron a tratar de organizar un partido político nuevo demuestran un absoluto desconocimiento de la legislación electoral costarricense y de los procesos que se deben llevar a cabo en una democracia.

“El segundo es que como el chavismo no tiene absolutamente nada más que el culto a la persona, no existe lealtad alguna a algún principio ético, ni a ningún principio de índole ideológico y esto les ha reventado en la cara a todos quienes han participado ahí, no necesariamente todas las personas padecen de esto mismo, pero sí que es cierto que han chocado todos los egos y todos los intereses en esta desorganización”, manifestó.

Desprecio

Araya dice que el tercer fenómeno es que hay una sensación de vergüenza o pena de parte del chavismo, ya que a muchas personas que se les había abierto la puerta, ahora se les ha dado la espalda.

“Esto es clarísimo con algunos seudo liderazgos que se han dado en redes sociales, el chavismo les ha echado la maquinaria del partido, les han pasado por encima imponiendo candidaturas. Personas que le juraron amor eterno a (Rodrigo) Chaves y a Pilar Cisneros, hoy dicen que no saben qué es lo que pasa, que esto es un bochorno, que los han hecho pasar vergüenzas y es por ese desprecio por la población.

Los diputados oficialistas que en agosto dieron su apoyo al nuevo partido, ahora lo están pensando mejor. Foto: Cortesía.

El especilistas dice que el cuarto fenómeno tiene que ver con que, como según parece, todo se maneja desde Casa Presidencial, hay una imposición en la estructura de quien no conoce en lo absoluto de política, para imponerse sobre las bases de los partidos.

Todo esto hace que se vayan desmoronando fuerzas políticas que apenas están naciendo.

“Tan es así que la propia Pilar Cisneros un día dice que ya no está con el partido que llegó al poder, el otro día que está con otro partido que es su vehículo propio y otro día dice que este ya no le sirve.

“Aquí lo que se ve es el fenómeno de los partidos zombie: no tienen ideología, no tienen planes programados, no tienen ideas, no es cierto que están con el pueblo, son partidos que no tienen corazón, ni alma, ni cerebro, solamente son cascarones vacíos”, aseguró Araya.

Pilar Cisneros dice que tiene que analizar la lista de los candidatos a alcaldes para ver si sigue apoyando el partido. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Pilar hace una pausa

La diputada oficialista Pilar Cisneros, quien el 5 de agosto pasado aseguró públicamente que daba su apoyo a Aquí Costa Rica Manda, pareciera que ya no está tan segura de haber tomado esa decisión.

Al consultarle a la legisladora qué piensa sobre los cuestionamientos que ha recibido el partido de que se están dando nombramientos a dedo, entre otras cosas, dijo que no daría la cara por algo por lo que no ha trabajado, que quién debe dar informaciones al respecto debe ser Federico Cruz, jerarca de la agrupación.

Ella además confesó que aún no tiene claro si seguirá apoyando el partido.

“Vamos a ver quién quedó, todavía no tengo ni siquiera la nómina de quiénes quedaron y quiénes no quedaron, no sé. Yo no voy a apoyar a ninguno que me genere la más mínima duda de su integridad o de cuál es su programa”, aseguró Cisneros.

Parece que Pilar Cisneros ya no está tan segura de apoyar Aquí Costa Rica Manda

Otra persona cercana a Chaves que ha mostrado decepción por los procesos de Aquí Costa Rica Manda es la exministra de Salud, Joselyn Chacón.

“Se los anuncié. Muchos se enojaron, pero ¿cómo callar cuando un día les pedí su apoyo? Hasta el día en que don Rodrigo (Chaves) no sea el que pida apoyo (que no lo hará por su prohibición en beligerancia) o que doña Pilar me vea a los ojos y me diga ‘Joselyn, tranquila, es un partido limpio’, pero viéndome a los ojos y explicándome lo que pasó ayer (domingo), nunca tendrán mi apoyo.

“Sí, hay personas buenas, pero votaré por el mejor, no por los que nunca apoyaron y se subieron al taxi. Una cosa es ser rodriguista, pilarcista y otra muy diferente chorequista. No confundan. Después de todo lo vivido ya nadie me viene a enredar y a manchar el nombre de gente que si es honorable”, escribió Chacón en su cuenta de Facebook.

Joselyn Chacón asegura sentirse decepcionada con el Partido Aquí Costa Rica Manda. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La Teja ha tratado de conversar con Chacón para ahondar en los detalles que tanto le molestan de la agrupación política pero no contesta llamadas ni mensajes.

También hemos tratado de hablar en repetidas ocasiones con Federico Cruz (Choreco), quien lidera la agrupación Aquí Costa Rica Manda, pero tampoco responde.