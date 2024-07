Por primera vez una niña de 11 años vestirá a la Virgen de Los Ángeles

La historia mariana del país recibe con los brazos abiertos a una niña de 11 años, Abby Isabel Rodríguez Villalobos.

De sus manos, con un poquitico de ayuda de su abuelita, hizo el vestidito que lucirá todo el año la Negrita del Santuario Mariano Diocesano de Los Ángeles de San Carlos.

La niña de 11 años se llama Abby y vean la alegría por vestir a la Virgencita. (Cortesía)

Desde hace 10 años comenzó la tradición de la vestición en ese santuario mariano y, ya sea en ese, en la basílica de Cartago u en algún otro sitio, nunca el vestidito ganador lo había hecho una niña. En el santuario sancarleño, ubicado en Los Ángeles de San Carlos, hay una réplica exacta de la imagen, el resplandor y la base de la patrona de Costa Rica.

“Me puse demasiado feliz cuando dijeron que mi vestidito fue el que ganó. La verdad yo lo hice con mucho amor a la Virgencita porque la quiero mucho. Al principio no creía que había ganado, es una bendición.

“Este año me di cuenta muy tarde sobre las fechas de aceptación de vestiditos, así que tuve que correr con mi abuela. Corrimos, pero hicimos todo muy bien. Me encanta hacer vestiditos para la Virgencita”, nos comentó la pequeñita desde Santa Cecilia, en La Fortuna de San Carlos.

Cuando Abby dice que le encanta hacer vestiditos para la Negrita, es una verdad muy grande porque lleva participando desde hace cinco años, pero nada que escogían sus creaciones.

Equipo ganador. Doña Lilliana y Abby se han destacado en los últimos dos años vistiendo a la patrona de Costa Rica que está en San Carlos. (Cortesía)

“Estoy en sexto grado de la escuela y como el otro año entro al colegio, le había pedido una señal a la Virgencita para más o menos saber cómo me irá en el colegio. Que mi vestidito ganara lo veo como esa señal, pero también como un milagro porque le he rezado mucho a ella por vestirla y se me cumplió el sueño.

Doña Lilliana Benavides, la abuelita, fue quien le enseñó a coser a Abby. Juntas le ponen bonito a la creación de los vestiditos. Incluso, la abuela también concursó este año, de hecho, era la campeona defensora porque una creación suya ganó el año pasado, pero no pudo lograr los dos años seguidos debido al triunfo de su nieta.

Abby cuenta que el año antepasado participó con uno que todo el mundo se lo piropeó, pero al final no ganó. “Se siente muy lindo que a la gente le guste lo que una hace. Como gustó tanto y era blanquito total, algunas personas me dijeron que era como uno de primera comunión.

“Inspirada en eso fue que hice este, es un homenaje a la primera comunión, que tiene flores y es completamente blanco. Estoy demasiado feliz por vestir a nuestra madre santísima, ella me cumplió este sueño”, comenta la menor.

Esta historia de amor y fe se la traemos como la cuarta entrega de nueve historias de amor hacia la Virgen de Los Ángeles, durante los días que dura la novena de preparación para la fiesta de la patrona de los ticos. Por decirlo de alguna forma, haremos una novena editorial.

La réplica de la Negrita de San Carlos es idéntica a la de Cartago. (Cortesía)

Santuario sancarleño

Un decreto del primer obispo de Ciudad Quesada, monseñor Ángel San Casimiro, designó como santuario diocesano el templo de Los Ángeles, en La Fortuna en San Carlos, el 12 de diciembre de 2006.

La fe que se vive en Cartago como epicentro nacional durante estos días tiene una réplica casi exacta a más o menos 180 kilómetros de distancia.

Allí también hay vestición de la imagen de Virgen, hay novena, misas todos los días, serenata, romería, ventas de comidas y todo lo que se vive en la Vieja Metrópoli.

Este vestidito fue el que hizo Abby a sus once años. (Cortesía)

“No solo a Cartago, sino hasta acá también, miles y miles de hijos fieles llevan sus pasos, con mucha fe y amor, para rendir homenaje a nuestra madre y patrona, para buscar auxilio y consuelo bajo su amparo maternal”, nos dice monseñor José Manuel Garita Herrera, actual obispo de esa diócesis y quien celebra solemnemente a la patrona de Costa Rica, todos los 2 de agosto a las 6 p.m., en ese santuario.

Réplica exacta

Como si fuera poco, la imagen que se venera en este santuario es una réplica exacta de la que habita en Cartago. Con resplandor y todo.

Fernando Soto, de la familia del Valle, que por años ha cuidado la imagen de Cartago y quien es su guardián oficial, el año pasado realizó un trabajo especial de restauración en la de La Fortuna.

Monseñor José Manuel Garita siempre celebra con una preciosa fiesta mariana en el Santuario Mariano Diocesano de Los Ángeles, en San Carlos. (Cortesía)

La orfebrería es una tradición que ha permanecido en su familia por más de 230 años.

Soto contó que fue su padre, José Antonio Soto (q.e.p.d), quien elaboró la réplica de la imagen, en su tamaño original, en el año 2011.

Además, nos comentó que la Negrita del santuario de la diócesis de Ciudad Quesada estuvo cerca de cinco meses en restauración en 2023.

“La imagen está fabricada con los moldes originales de los resplandores que se utilizaron para la imagen de la basílica”, dijo.