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¿Por qué cientos de miles de hostias sin consagrar hechas en Costa Rica llegaron a Cuba?

Entrega coordinada por sacerdote costarricense y distribución a cargo de las Carmelitas Descalzas

Por Eduardo Vega

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Miles de católicos cubanos podrán recibir la comunión gracias a un gesto de solidaridad que nació en Costa Rica.

La Iglesia costarricense envió otras 30 mil hostias a la isla, donde escasea la materia prima necesaria para elaborarlas.

Se trata del segundo envío de hostias sin consagrar que sale de nuestro país rumbo a Cuba. El primero también fue de 30 mil unidades, por lo que ya son 60 mil hostias las que Costa Rica ha aportado para ayudar a los fieles de esa nación.

Un nuevo envío de hostias de la Iglesia en Costa Rica, esta vez de 30 mil unidades, ha llegado a la isla de Cuba y recibido por el sacerdote redentorista costarricense José Manuel Araya, ante la escasez de materia prima y electricidad que sufre el país caribeño. Las formas para consagrar serán distribuidas por las Hermanas Carmelitas Descalzas de acuerdo con las necesidades más apremiantes.
El sacerdote redentorista costarricense que está en Cuba, José Manuel Araya recibió las 30 mil hostias. (Conferencia Episcopal/Cortesía)

El nuevo cargamento fue recibido por el sacerdote redentorista costarricense José Manuel Araya, quien se encuentra en territorio cubano.

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Las hostias fueron elaboradas en la fábrica de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y serán distribuidas por las Hermanas Carmelitas Descalzas, de acuerdo con las necesidades más urgentes de las comunidades católicas.

Una ayuda en medio de la necesidad

La situación que atraviesa la Iglesia católica en Cuba no es sencilla. La falta de harina de trigo ha complicado la fabricación de hostias, al punto de que las religiosas carmelitas habían comunicado que ya no tenían unidades disponibles para vender a las diócesis.

A esto se suman las dificultades energéticas y los apagones que afectan distintas actividades en el país caribeño.

En la fábrica de hostias de la Conferencia Episcopal de Costa Rica ya se han hecho 60 mil hostias que viajaron a Cuba. (Rafael Pacheco Granados)

Ante esa realidad, Costa Rica respondió con una ayuda que permitirá a miles de creyentes continuar participando en la celebración de la Eucaristía.

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Una vez más, la solidaridad cruzó fronteras y llevó desde nuestro país un pequeño elemento que, para millones de católicos, tiene un significado inmenso: la posibilidad de recibir el Cuerpo de Cristo en la comunión.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.