¿Por qué cientos de miles de hostias sin consagrar hechas en Costa Rica llegaron a Cuba?

Miles de católicos cubanos podrán recibir la comunión gracias a un gesto de solidaridad que nació en Costa Rica.

La Iglesia costarricense envió otras 30 mil hostias a la isla, donde escasea la materia prima necesaria para elaborarlas.

Se trata del segundo envío de hostias sin consagrar que sale de nuestro país rumbo a Cuba. El primero también fue de 30 mil unidades, por lo que ya son 60 mil hostias las que Costa Rica ha aportado para ayudar a los fieles de esa nación.

El sacerdote redentorista costarricense que está en Cuba, José Manuel Araya recibió las 30 mil hostias. (Conferencia Episcopal/Cortesía)

El nuevo cargamento fue recibido por el sacerdote redentorista costarricense José Manuel Araya, quien se encuentra en territorio cubano.

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Las hostias fueron elaboradas en la fábrica de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y serán distribuidas por las Hermanas Carmelitas Descalzas, de acuerdo con las necesidades más urgentes de las comunidades católicas.

Una ayuda en medio de la necesidad

La situación que atraviesa la Iglesia católica en Cuba no es sencilla. La falta de harina de trigo ha complicado la fabricación de hostias, al punto de que las religiosas carmelitas habían comunicado que ya no tenían unidades disponibles para vender a las diócesis.

A esto se suman las dificultades energéticas y los apagones que afectan distintas actividades en el país caribeño.

En la fábrica de hostias de la Conferencia Episcopal de Costa Rica ya se han hecho 60 mil hostias que viajaron a Cuba. (Rafael Pacheco Granados)

Ante esa realidad, Costa Rica respondió con una ayuda que permitirá a miles de creyentes continuar participando en la celebración de la Eucaristía.

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Una vez más, la solidaridad cruzó fronteras y llevó desde nuestro país un pequeño elemento que, para millones de católicos, tiene un significado inmenso: la posibilidad de recibir el Cuerpo de Cristo en la comunión.