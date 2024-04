Presidente Rodrigo Chaves atizó más el fuego con los médicos especialistas por algo que dijo

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, atizó más el fuego con los médicos especialistas, por un comentario que hizo en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno.

El mandatario dijo varias cosas, entre ellas, que a los especialistas no les gustaría que fueran a traer al extranjero médicos para cubrir los espacios que están dejando.

El presidente Rodrigo Chaves hizo un comentario que podría generar molestia entre los especialistas. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

“La salud y la vida de los costarricenses debe ser una prioridad de la Caja y del Gobierno, el tema es: ¿cuánto podemos pagar y cómo vamos a controlarlo?

“Lo que no se vale es tomar de rehenes, no estoy diciendo que todos los médicos lo hagan, estos dirigentes quieren tomar de rehén a la población costarricense y decir: ‘O me paga lo que yo considero o diay, dejamos de atenderlos’. ¿Quién negocia con los que toman rehenes, nadie racionalmente”, dijo el mandatario.

LEA MÁS: Tico viajó con solo $20 a España para cumplir su sueño y asegura que su único patrocinador es Dios

“Yo le hago un llamado muy patriótico, respetuoso y sincero a los médicos especialistas, depongan esta huelga, porque es una huelga. Cuando nosotros vayamos a traer médicos especialistas de afuera para que no se nos muera la gente, ¡uy!... No vamos a negociar con un revólver en la cabeza sobre la salud de personas en este país que necesitan atención médica”, agregó el presidente.

Desde el 1º de abril, muchos especialistas dejaron de hacer guardias. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

El lunes 1º de abril, muchos especialistas decidieron dejar de hacer guardias después de las 4 de la tarde y los fines de semana, como medida de presión para pedir que les aumenten los salarios, cosa que no pasa desde el 2018, también solicitan mejoras en sus condiciones laborales y que se analice el tema del salario global, porque piensan que el tope es muy bajo (cerca de ¢1.400.000).

Este miércoles en la mañana se dio un conversatorio en el que participaron médicos, especialistas, jerarcas de la Caja y el Ministerio de Salud, también diputados. La idea era buscar soluciones para que los médicos vuelvan a hacer guardias, pero no hubo gran avance en el tema.