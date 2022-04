Priscilla Vindas: La diputada cumiche y de origen humilde

Entre las 27 mujeres que ocuparán una curul en la Asamblea Legislativa a partir del 1º de mayo, la más joven es Priscilla Vindas Salazar.

La cumiche es una joven de Naranjo, de 28 años, politóloga de profesión y parte de la bancada del Frente Amplio.

Priscilla Vindas, una naranjeña y politóloga, ya recibió las credenciales que la acreditan como diputada. (Alonso Tenorio)

Según nos contó, es hija de una ama de casa, doña Sandra Salazar, y un agricultor que actualmente bretea como vagonetero, don Marvin Vindas.

Además, dice que desde muy joven, con la pastoral social en la que participaba, empezó a hacer trabajo social ayudando a los demás y así aprendió a ver sus necesidades y comprenderlas.

“Me empecé a involucrar en política porque desde muy pequeña siempre tuve la inquietud de preguntarme el porqué de las cosas y el porqué había personas en condiciones de desigualdad, pobreza e injusticia”, explicó la joven legisladora electa.

Pero fue hasta que ingresó a la Universidad de Costa Rica que le puso más énfasis a la política para entender de dónde venían esos problemas.

[ El diputado electo cuyos bisabuelos lo dejaron todo para empezar una vida nueva en América ]

“En vacaciones de la U trabajaba para mantener los gastos del apartamento, ropa y comida. Sabía que mis papás no tenían los medios económicos para darme todo de buenas a primeras, por dicha y gracias a Dios nunca tuve que dejar de estudiar, pero en algunos momentos me tocó trabajar y estudiar, que es la realidad de muchas personas en este país. Eso también ayuda muchísimo a representar a un sector de la población”, comentó.

En cuanto a los hombres, que ocuparán 30 curules de las 57, el más joven es Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien tiene 25 años.

“Las ganas de ayudar y de trabajar siempre me han caracterizado”. — Priscilla Vindas, diputada

El día que se graduó de la UCR como politóloga, junto a su madre Sandra Salazar y su padre Marvin Vindas. (Cortesía)

- Algunas personas pueden pensar que gente de origen humilde no tiene posibilidad de llegar a cargos tan importantes, ¿cómo ha sido ese camino para usted?

No vengo de una familia adinerada ni de capital político. Provengo de dos familias sumamente trabajadoras que saben lo difícil que es trabajar el campo y no tener acceso a terminar la secundaria o a la educación universitaria. Soy una persona joven que proviene de una crianza de un estrato social muy distinto al de muchas de las personas que me acompañarán en la Asamblea Legislativa, no ha sido fácil, pero con esfuerzo lo logré.

- ¿Qué pueden esperar los ciudadanos del trabajo que va a realizar usted?

Mucho diálogo, negociación, compromiso, claridad, apertura y una representación de todas las personas, tanto de las que me apoyaron como de las que no, porque soy representante nacional. Así como trabajar por las necesidades de la provincia de Alajuela que son complejas y distintas. Hablarle a la gente de frente y decirle cuándo algo se puede hacer y cuándo no.

Estamos en una situación nacional compleja, saliendo de una pandemia, pero vamos a tener siempre esa disposición de escuchar a la gente, echar a andar proyectos que realmente vengan a ayudar a aquellas personas que menos tienen y la tienen más difícil que los demás porque ahorita no están logrando llegar a final de mes.

[ Diputada electa Soia Rojas: "Soy indígena y es un orgullo" ]

- ¿Cuáles son los proyectos que le gustaría impulsar?

Hay mucho que trabajar en el tema de discapacidad, al que no se le da la importancia necesaria. Se ningunea a la población con discapacidad y adulta mayor y hay que trabajar para garantizar el acceso a sus derechos, como el laboral y de acceso al transporte público.

Criarse junto a su primo César Quesada la sensibilizó sobre la población con discapacidad. (Cortesía)

- ¿Tiene alguna persona cercana con discapacidad que la motive a impulsar el tema?

Sí, mi primo César Quesada que tiene una discapacidad cognitiva. Crecí jugando con él porque yo era asmática y no me dejaban jugar mucho al anochecer. De él aprendí muchas cosas y desde pequeña tuve esa sensibilidad hacia las personas con discapacidad y su integración, por eso espero seguirla trabajando con mucho empeño, amor y respeto hacia ellos.

El tema de pensiones también urge y desde la fracción estaremos impulsándolo. Así como la igualdad de género, la inclusión y el empleo, tanto para expandir las oportunidades de trabajo, como para mejorar las condiciones necesarias para que se puedan emplear las personas en zonas rurales y costeras que son las más empobrecidas del país.

[ Antonio Ortega, el hijo de Paraíso que luchará en Cuesta de Moras ]

- Como la diputada mujer más joven, ¿cuáles son sus proyectos para esta población?

Tenemos que hablar que los empleos que en este momento están llegando a Costa Rica requieren de una persona altamente capacitada o muy específicamente capacitada, como son la elaboración de dispositivos médicos, de precisión o en altas tecnologías, por lo que para poder llegara a ese empleo digno y que saque de las condiciones de pobreza, también tenemos que hablar de la capacitación de las personas para que puedan asumir esos trabajos bien remunerados.

Seguir luchando por la educación pública para que las personas puedan culminar sus estudios en educación técnica o universitaria de calidad y bajo condiciones dignas.