Protocolo de vestimenta frena la creatividad de los diputados este 1º de mayo

El protocolo de vestimenta que se aplica cada 1° de mayo evita que los diputados de la Asamblea Legislativa llenen de color el plenario.

La Teja conversó con varios de los legisladores que asumirán una curul este domingo y ellos reconocieron que les gustaría poder escoger prendas de colores más vivos y no negras como se pide.

La ceremonia del 1° de mayo siempre se ha caracterizado por ser sobria y formal. Foto: Asamblea legislativa. (Asamblea Legislativa)

El departamento de protocolo de la Asamblea Legislativa recordó que la vestimenta sugerida para los diputados, invitados especiales y personal del despacho para las sesiones solemnes del primero mayo es el siguiente:

Mujeres: traje negro coctel de una, dos o tres piezas, de color negro, a la altura de la rodilla. La blusa de seda en colores pasteles, no estampada y sin escotes pronunciados.

Hombres: Traje entero de dos piezas color negro, camisa blanca de manga larga, chaleco y las mancuernillas son opcionales, corbata lisa color gris o plata.

La diputada Katherine Moreira, del partido Liberación Nacional, es una de las que, si no hubiera protocolo, ese día luciría un vestido de un color más vivo.

“Me hubiera puesto algo azul o de un colo pastel, pero durante mi vida me han educado de que para todo hay un tiempo y un lugar, así que no hay problema, iré con un vestido negro que me diseñó y me regaló mi mamá, lo hizo la misma modista que hizo el que usé el día que retiré las credenciales en el Tribunal, ese era basado en la cultura afro porque soy limonense. Mi mamá es la que me viste siempre, sabe que es lo que se me ve bien así que siempre le consulto a ella al respecto”, contó.

La legisladora dijo además que en las actividades que lo permitan sí usará trajes típicos de su cultura porque es algo esencial en su vida.

A Katherine Moreira la viste su mamá, Roena Brown Downs. Tomada de Facebook

Identidad

La diputada puntarenense Sonia Rojas Méndez, también de Liberación Nacional, es indígena y a ella le hubiera gustado llevar un traje diferente.

“Me hubiera gustado vestir algo alusivo a la cultura indígena para representar las bases del origen costarricense. He venido usando trajes con detalles indígenas como los tejidos hechos artesanalmente por mujeres indígenas.

“El traje que llevo fue hecho por una emprendedora indígena, es de una sola pieza”, manifestó.

Jonathan Acuña Soto, legislador el partido Frente Amplio, dijo que para este domingo tuvo que comprar un traje negro sencillo, pero no usará corbata, moda que impuso José María Villalta, así que se saldrá del protocolo.

“Si no hubiera protocolo seguramente habría usado un traje azul o gris porque me gusta más usar esos colores.

“Yo trabajo en la Asamblea Legislativa desde hace varios años y por eso tengo que utilizarlos para ingresar a plenario. Si no hubiese protocolo habría usado uno de los que tengo de antes”, aseguró.

La liberacionista Sonia Rojas acostumbra usar ropa con detalles de la cultura indígena. Foto: Cortesía de Sonia Rojas. (Cortesía de Sonia Rojas)

Le gusta el negro

A la legisladora guanacasteca Melina Ajoy Palma, del partido Unidad Social Cristiana, le cayó apenas la ocasión porque dice que le encanta el color negro.

“El traje fue un regalo muy especial de parte de mi familia y lo llevaré con muchísimo orgullo en la sesión del 1° de mayo, ya que ellos han sido parte fundamental en este nuevo reto que asumo como diputada de la República.

“Mi familia fue bastante cuidadosa a la hora de seleccionar el traje que utilizaré para que se ajuste al protocolo; sin embargo, tiene algunos detallitos hermosos que no sobresalen mucho y no desentonan con lo solicitado”, contó.

La guanacasteca Melina Ajoy Palma se caracteriza por su buen gusto al vestir. (Alonso Tenorio)

El pezeteño Carlos Felipe García Molina, también del PUSC, dijo que el traje que llevará fue un regalo especial de su familia.

“Es sencillo, negro y la corbata es plateada como lo pide el protocolo. Soy una persona sobria, así que no me costó ajustarme a lo que se pide para la ocasión, de seguro seguiré usando este traje durante la diputación.

Carlos Felipe Garcíano se complicó y se apegó al protocolo. (Alonso Tenorio)

El diputado alajuelense Jorge Antonio Rojas, del partido Progreso Social Democrático, contó que su traje fue un regalo especial de sus amigos hecho especialmente para la ocasión.

“Como buen educador soy bien obediente, es un vestido entero y la corbata es gris como lo piden. Esta es una ocasión especial y hay que vestirse con un carácter asociado a la fecha. Si no hubiera protocolo quizá lo único que cambiaría es el color de la corbata porque siento que el traje negro es lo ideal para este día”, expresó.

Paola Nájera Abarca, quien es oriunda de Cartago y también es legisladora de Progreso Social Democrático, dice que su vestido se apega bien al protocolo.

“Mi vestido fue un regalo de mi familia. No acostumbro a vestir así, este vestido será exclusivo para tan importante día”, relató.

En lo que sí se concuerdan todos los legisladores es que el 1° de mayo es un día único que amerita que todos se pongan una flor en el ojal con sus trajes, por eso se esmeraron en escoger un atuendo a la altura.