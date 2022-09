¿Puede darme viruela del mono por comer animales silvestres?

La viruela del mono ha avanzado rápidamente en el mundo y en el continente americano ya lidera cualquier otra parte del mundo con la enfermedad, por eso, debemos estar atentos y no bajar la guardia ante la enfermedad.

Las lesiones en la piel son la señal característica de la enfermedad. (Archivo)

En Costa Rica ya hemos confirmado tres casos de la enfermedad que hasta el año anterior, era común en el continente africano.

Pero, ¿puedo contagiarme de viruela del mono si como animales silvestres? El científico de la facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica (UCR) David Loría Masís nos aclara si es posible.

“Sinceramente no lo considero un factor. Gran parte de la población del planeta consume animales silvestres: peces, venados, etc. Eso no creo que sea un factor condicionante para estos nuevos brotes. Me parece que es una exposición natural”, afirmó Loría.

Todo lo que debe saber de la viruela del mono

Además, aunque se le llame viruela del mono, se considera que el virus se hospeda en un roedor.

“Algún tipo de animal como ratón, conejo, ardilla o uno de la naturaleza al cual se le hace un síndrome un poco parecido al que sufre el humano pero, como tiene pelo, no se pueden ver las vesículas, las marcas en la piel y las personas se exponen a esto”, agregó el microbiólogo.

Aunque se llama viruela del mono, son los roedores los que la transmiten. (elpaisano.pe)

Ya se ha documentado, incluso, que estos han causado ciertos brotes en personas que poseen animales silvestres como mascotas.

Pero, la forma más fácil de que se enferme es si lo muerde un animal que está contagiado o que toque las lesiones que tenga una persona infectada.

¿Sospecha que se contagió de viruela del mono? Tome nota

La última campaña de vacunación contra la viruela en el país fue en 1959, debido a la erradicación de la enfermedad.