Puerta 34, el restaurante que homenajea a piloto tico fallecido en accidente

Ya tiene permiso para despegar un restaurante nuevo en el barrio Escalante, San José.

Se llama Puerta 34 y es un homenaje de Tatiana Mora Agüero a Esteban, su hermano piloto fallecido en un accidente aéreo en el 2018.

Puerta 34 abrió el Día del Padre en medio de un ambiente muy aerodinámico y que poco a poco se irá llenando más de aviones; incluso tendrá un mural en una pared con la silueta de Esteban.

La entrada se iluminó para que pareciera una pista de aterrizaje. Cortesía. (Cortesía)

Tatiana conversó con nosotros y nos explicó por qué decidió honrar la memoria de su hermano por medio de un restaurante.

“Como unos cuatro meses antes de fallecer en el accidente, mi hermano me dijo que él siempre tuvo el sueño de emprender con un restaurante y me preguntó si yo me apuntaba a ser socia y de inmediato le dije que sí”, recuerda.

De una vez comenzaron a dar los primeros pasos para pasar de una idea a la realidad.

“Él me decía que lo quería en un lugar bonito, ojalá con lugares de comida también cercanos para que la gente llegara a disfrutar y a comer bien, pero no le alcanzó la vida para ver su sueño hecho realidad”, explicó Tatiana.

Después del tremendo dolor por el fallecimiento de Esteban a una edad tan temprana, con el tiempo a Tatiana se le fue desenterrando del corazón una espinita que tenía clavada.

Debido al luto como que no recordaba el anhelo de su hermano, pero poco a poco entendió que le tocaba a ella darle forma a aquella ilusión que Esteban tuvo.

Doña Tatiana recuerda alguna de las tantas veces que voló con su hermano. Cortesía. (Cortesía)

Trabajo duro

A pesar de que el sector restaurantero fue uno de los más golpeados por la pandemia, a Tatiana no le importaron los duros números que dan, por ejemplo, la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) y la Asociación de Bares de Costa Rica (Asobares).

Según las dos instituciones, más de 5.000 restaurantes y bares fueron cerrados en 2020 debido al impacto del covid-19 y que de esos, únicamente 3.000 pudieron reabrir.

“Decidimos concentrarnos en el homenaje a mi hermano. Uno cuando se propone un objetivo tiene que trabajar duro y ses disciplinado. Sabemos bien que el sector fue golpeado, pero con mucho trabajo vamos a lograr que nuestro proyecto se consolide”, aseguró Tatiana.

Todo lo recuerda

Todo en el restaurante está relacionado con Esteban, empezando con el nombre; Puerta 34 alude a los puntos de abordaje de un aeropuerto y el 34 es la edad que tenía Esteban cuando falleció.

El menú tiene nombres muy aeronáuticos. Cortesía. (Cortesía)

“Tenemos bebidas con nombres temáticos de la aviación y tenemos especialidad en carne de cerdo y costillas, que eran de las preferidas de mi hermano. En la parte del frente del restaurante la iluminación se hizo para que parezca una pista de aterrizaje.

“Incluso tenemos una bebida totalmente en homenaje a mi hermano, se llama “Black Box” (Caja negra, como las de los aviones que registra lo que hablan los pilotos y los datos de vuelo), es a base de Jagesmaister, con licor de cassis, almíbar, jugo de limón y carbón activado”, dijo la hermana.

En esta nueva alternativa para aliviar el hambre, usted puede llamar al 8703-4111 para reservaciones y coordinación de eventos especiales como cumpleaños o reuniones de negocios.

El local queda 75 metros al este de Intensa, a la par de una casa celeste. Si bien ya abrió, el viernes 1 de julio será la inauguración oficial. Abre de domingo a domingo del mediodía a la medianoche.

Este cóctel es en homenaje a Esteban, se llama Black Box (Caja Negra). Cortesía. (Cortesía)

Fatalidad

El sábado 28 de abril del 2018, un piloto y un estudiante de aviación murieron después de que la avioneta en la cual viajaban chocara contra el cerro Corozalito, en Nandayure de Guanacaste, a eso de las 11:40 a.m. y a solo 500 metros al norte de la pista de aterrizaje.

Murieron el piloto, Esteban Mora, y el estudiante Alberto Arroyo Guilén. Mora tenía más de dos mil horas de vuelo y el estudiante 45.

El director de Aviación Civil en el 2018, Ennio Cubillo, dijo tras las investigaciones que la avioneta tenía autorizado un plan de vuelo con la salida a las 10:35 a. m. del aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas.

Esteban amaba ser piloto, era la gran pasió de su vida. Cortesía. (Cortesía)

Su destino era Punta Islita, en Guanacaste, al llegar a este sitio, Esteban se comunicó, vía telefónica, con la torre de control e informó que regresarían a Pavas, algo que, lamentablemente, jamás sucedió.

La apertura de Puerta 34 será, además de una linda forma de recordarlo, un regreso simbólico del piloto al centro del país, donde comenzó el último viaje de su vida.