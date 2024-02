Pulseador dejó atrás comentarios y burlas: “Soy manco y eso no ha sido obstáculo para trabajar”

Gary García nació sin su mano derecha y eso no le ha impedido salir adelante. Actualmente es cocinero y el dueño del restaurante Rock & Burger. John Durán. (JOHN DURAN)

Gary García es un pulseador que nació sin su mano derecha y para él, el utilizar la expresión manco, a la hora de hablar de su condición no le roba el sueño.

Hace unos días, este cocinero de 37 años y vecino de Heredia se hizo viral en Tik Tok cuando publicó un video en donde derribaba mitos sobre su estilo de vida.

En el mismo, García demostró que al igual que cualquier persona con sus dos manitas, puede amarrarse los zapatos, cargar bandejas con alimentos, cocinar y sostener vasos y también lanzó un fuerte mensaje.

“Soy manco y siempre me preguntan si nací así o me cortaron la mano. Soy manco y eso nunca ha sido un obstáculo en mi vida para poder trabajar y por eso detesto a las personas que viven de dar lástima para que les regalen las cosas.

“Hubo un tiempo en que quería tocar guitarra y mi papá me adaptó una muñequera con un instrumento y así pude tocar la guitarra, igual en la cocina, en mi casa veía recetas, todo es un reto”. — Gary García, pulseador.

Gary García cuenta cómo logra salir adelante pese a su condición

“Soy manco y eso no me impidió emprender y tirarme al agua y ser el chef y dueño de mi propio restaurante”, expresó en el video.

Desde hace casi cinco años, Gary es el dueño de Rock & Burger, un restaurante que se localiza en Mercedes Norte de Heredia. Este cocinero vive sin miedo al éxito y en su negocio se especializa en la preparación de hamburguesas y al inicio, quiso hacer el video como una forma de reírse de la vida, pero jamás se imaginó el impacto que tuvo.

LEA MÁS: Joven tica se casó con palestino, se fue a vivir allá y cambió de religión: “Alá tocó mi corazón”

“Cuando uno estudia mercadeo le dicen que hay que ser constante en redes sociales, pero no se puede enfocar el material sobre el mismo tema porque la gente se cansa.

“Al inicio pensé en hacer algo cómico y no sabía si subirlo a mi cuenta personal o la del negocio. Lo hice, lo edité y se lo mandé a mi esposa Ericka y me dijo que estaba bueno y he recibido comentarios de todo: gente que recuerda cuando trabajé con mi abuelo en el Mercado de Heredia y otras personas que me dicen que tengo ventaja porque es solo una mano la que me falta”, recordó.

Valiente

Gary y su familia desconocen al día de hoy el origen de su condición. Nació en 1986 y en ese entonces, no se podía determinar si hubo alguna malformación en el embarazo de su madre, doña Lidia, que pudiera provocar que naciera sin la mano.

Él contó que cuando era niño enfrentó una situación que lo marcó y a partir de ese momento decidió que su vida sería distinta.

“Esto te deja muchas enseñanzas: cuando era niño, antes de los 7 años vivíamos en Limón, porque mi mamá era educadora y daba clases allá.

Gary no le tiene miedo al éxito y por eso, quiso hacer realidad su sueño de aprender a cocinar. John Durán. (JOHN DURAN)

“Recuerdo que estando en un restaurante, un señor se levantó y me dio plata. Mi mamá no dejó que me diera plata y él le dijo que yo me iba a tener que acostumbrar, porque es la única forma en la que podría ganarme la vida. Mi mamá le dijo de todo, le dolió muchísimo lo que me dijeron y ahí entendí que por ahí no va la cosa”, afirmó.

Este amante de la música no ocultó que en su juventud no faltaron los apodos y lo hacían a un lado, porque habían personas que creían que no podía hacer ciertas cosas.

“Una persona no vidente tiene personas a su alrededor o instituciones que le pueden ayudar, pero en este tema me la tenía que jugar yo solo. En la niñez conocí a una niña que no tenía una manita y me enseñó a amarrarme los cordones.

En Rock & Burger se especializan en preparar hamburguesas. John Durán. (JOHN DURAN)

LEA MÁS: Doctor costarricense recibe importante reconocimiento internacional por su gran labor

“Esto te hace desarrollar un espíritu emprendedor y todo se va convirtiendo en un reto. Por ejemplo, a mí me gusta jugar basket, pero no me incluían, nada más daban por un hecho que no podía jugar por no tener la mano y no te preguntan”, afirmó.

Pero la cosa no paró ahí, porque cuando quiso comenzar a estudiar cocina, casi no le aceptan la matrícula, porque según el encargado de la carrera, para cocinar se ocupan dos manos.

“Ya tenía rato de trabajar en cocina y me fui a matricular a un instituto. Cuando iba a pagar, la recepcionista me pidió que la esperara un momento para llamar al jefe de carrera.

Este pulseador no le tiene miedo al éxito. John Durán. (JOHN DURAN)

“Él me dijo que para cocinar se ocupaban dos manos y yo he sido muy necio siempre y me le planté, le dije que no me podía negar la matrícula, que era mi plata y yo veré si puedo o no y me matriculé”, manifestó.

Cuando García ya llevaba un año de carrera, entró en un dilema, porque le surgió la oportunidad de abrir su negocito.

“Estaba estudiando, pero sé que la cocina es de aprender en el día a día y por eso me tiré al agua. Algún día me gustaría retomar la carrera, pero también tengo el deseo de abrir otro restaurante.

Gary no se arruga ante las dificultades y se toma las críticas con humor. John Durán. (JOHN DURAN)

Una cuchara apasionada

Gary añadió que Rock & Burger abrió sus puertas en el 2019. Hace ratillo, este pulseador quería dedicarse a lo propio, pero quería romperla con un negocio diferente.

“Quería hacer lo que me gusta, mezclar la comida con la música, que son dos cosas que me apasionan y por eso elaboré un menú, en el que cada hamburguesa tiene un ingrediente estrella, haciendo alusión a cantantes o grupos de rock”, dijo.

LEA MÁS: Para caerse de espaldas: Señora espera desde el año pasado el resultado de una mamografía

García se toma la vida con humor y cuando le han hecho comentarios en el negocio, él se lo toma de forma muy relajada.

“A veces me dicen ‘usted si es rápido’ y yo les digo ‘y eso que es a mano y media’ y cosas por el estilo. Uno conoce sus limitaciones y sabe cómo puede salir adelante y para mí es bonito reconocer que es una condición y decir que puedo salir adelante”, afirmó.