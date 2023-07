¡Qué clase de regañada le pegaron a Pilar Cisneros!

19/06/2023 Asamblea Legislativa. Leonel Baruch Goldberg, presidente de la Corporación BCT y de la junta directiva del diario digital CRHoy.com comparece ante diputados de la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral. En la foto, la diputada oficialista, Pilar Cisneros. (Rafael Pacheco Granados)

La diputada Sofía Guillén le pegó una señora regañada a Pilar Cisneros por defender la acción de un asesor presidencial que habría llamado de parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, a la expresidenta del PANI, Gloriana López, para pedirle que revisara un expediente.

Y es que el caso que pidió revisar y con el que pidió ser muy cuidadoso es el de los hijos del banquero Leonel Baruch, quien también es el dueño de CRHoy y con quien Chaves ha tenido notorios problemas desde que inició su Gobierno.

Esto dijo Pilar Cisneros sobre el PANI

Luego de que llovieran las críticas a Presidencia por las revelaciones que hizo la expresidenta del PANI, la diputada oficialista Pilar Cisneros sorprendió al defender la conducta del asesor presidencial de nombre Gabriel Aguilar, quien ahora es jefe de despacho de Rodrigo Chaves.

“Me siento sumamente orgullosa de esta preocupación, sumamente orgullosa de que un asesor del presidente se preocupe y se ocupe y le diga a la expresidenta del PANI: ‘por favor haga bien su trabajo’, estamos tan contentos y es tan excelente este proceder”, dijo Cisneros en el Plenario Legislativo.

09/10/2023

Esas declaraciones encendieron a la diputada Sofía Guillén, quien no se aguantó las ganas de decirle a Cisneros que sentía vergüenza de esas afirmaciones.

“Qué vergüenza de respuesta doña Pilar, disculpe que se lo diga, pero ningún presidente de la República tiene por qué llamar a preguntar por los hijos de nadie, no le importa, no es su asunto y no tiene que involucrarse y ojo compañeros, los que crean que esto no tiene que ver con ustedes... ojo compañeros de Nueva República y del PUSC, no todos los del PUSC porque yo sé que hay algunos bastantes críticos, pero ojo a los que creen irremediablemente que ser aliados del Gobierno implica que nunca los toquen, ojo porque esta gente no tiene límites, porque lo que acaba de decir la jefa del oficialismo es que no es la primera ni será la última, no está bien llamar a averiguar por los hijos de nadie, no le importa eso al presidente, no tiene por qué andar averiguando de procesos de divorcios, ni de hijos de nadie y menos de alguien con quien ha tenido contrariedades públicas.

Sofía Guillén criticó fuertemente a Pilar Cisneros

“No es de recibo esta actitud del oficialista, por lo menos una actitud digna de decir ‘pucha, estamos sorprendidos, vamos a investigar, debe haber un malentendido’, o no sé, algo, ni siquiera disimulan ¡qué vergüenza! Doña Pilar vamos a joder aquí para que sea la última vez que se metan con los hijos de alguien”, le dijo Sofía a Cisneros.