¡Qué cólera cuando los choferes no usan las señales! No sea usted uno de ellos

¡Qué colerón es ir en carretera detrás de un chofer que no use las direccionales! Se pregunta uno si es que no sabe usarlas o es que no le da la gana.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), recuerda que el usar las luces direccionales no es un lujo, sino más bien una responsabilidad, por eso detalló para qué sirven y en qué casos que hay usarlas:

- Las direccionales sirven para advertir a peatones que un vehículo va a virar, no solo a conductores.

El MOPT pide a los choferes usar las señales como debe de ser para evitar accidentes. Foto: Cortesía. (Cortesía)

- Las otras personas no son adivinas, hay que usar las señales para indicar la maniobra que hará.

- Poner una direccional no es un boleto libre para hacer la maniobra, es un aviso de lo que quiere hacer. Debe esperar a que le den campo.

LEA MÁS: ¿Se irá también del país Fernando Naranjo como lo hizo Luis Amador? Él mismo responde

- Si está estacionado y se va a reincorporar a la vía, ponga la direccional para avisar.

- Parece obvio, pero si va para la derecha, ponga la direccional derecha, si va para la izquierda, ponga la direccional a la izquierda.

- Ponga la direccional con tiempo, no justo cuando va a girar.

Sea parte de la solución y no del problema. Foto: Cortesía para LT

LEA MÁS: Los Hatillos realmente parecen el desierto del Sahara por la falta de agua

- Quite la direccional una vez que hizo el movimiento, para que no confunda a peatones, ciclistas y conductores más adelante.

- Las luces de emergencia no se usan para indicar que se va a orillar, se usa la direccional derecha. Si pone las de emergencia no se sabe si va para la derecha o para la izquierda. Ponga las intermitentes una vez que se estacione a la orilla.

Use las señales como Dios manda y no sea parte del problema de la inseguridad en las carreteras.