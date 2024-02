“¿Qué es el apuro?”, preguntó Rodrigo Chaves a diputados ante presión para construir hospital

Rodrigo Chaves, presidente de la República, hizo un desafortunado comentario sobre el polémico tema de la construcción del nuevo hospital de Cartago que causó molestia.

En la gira que el mandatario realiza por la zona sur del país, le consultaron qué piensa de la presión que ejercen los diputados de Cartago para que el nuevo hospital de esa provincia se construya lo antes posible y su respuesta fue polémica.

Rodrigo Chaves preguntó qué cuál es el apuro para construir el nuevo hospital de Cartago. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

“Cuánto vale el lote con respecto a la inversión total (hace una seña de que muy poco), más bien, ¿qué es la necedad de algunos diputados de que construyamos un hospital en un lugar que es un barreal, que está rodeado de plantas químicas, donde aparentemente hay una falla geológica (quiso decir sísmica) y metamos ahí a miles y miles y miles, y si se nos cae después qué importa, le lavamos la cara a lo que pareciera ser una compra de una propiedad que deja preguntas.

“Hasta que no estemos seguros de que ese avión es seguro para montar a la familia, yo estoy de acuerdo con doña Marta Eugenia (presidenta de la CCSS) y la señora ministra de la Salud (Mary Munive) que diga: no se embarque. Más bien hágale la pregunta a los otros (los diputados) ¿qué es el apuro? ¿Por qué se cambiaron reportes técnicos para que un día no se pudiera y al día siguiente sí?”, dijo el mandatario.

La vicepresidenta Mary Munive, quien también es ministra de Salud, dijo este martes en la Comisión de Cartago, de la Asamblea Legislativa, que el terreno para el hospital no es apto porque está rodeado de industrias químicas, pero varios diputados se le fueron encima y dijeron que eso son solo excusas porque los estudios e informes dicen que el terreno está perfectamente bien.

Los vecinos de Cartago ruegan porque el nuevo centro médico se construya lo antes posible. Foto: Archivo. (Keyna Calderón para LN )

La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional, es una de las que más ha luchado porque se continúe el proyecto tal y como está.

“Ya que los veo preocupados por la industria química, ¿ustedes tenían algún oficio, algún estudio que dijera que en el Instituto Tecnológico se podía construir el hospital? Me imagino que no, porque ni siquiera la rectora (del TEC) sabía y ¿sabe qué se produce ahí en los laboratorios químicos?, tiene un laboratorio de plasma para fusión nuclear, pensaban construir el hospital en una zona mucho más riesgosa y ahí sí usted y la señora presidenta de la Caja avalaban ese terreno”, dijo Ramírez.

Además, el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le dijo a Munive que si lo que ella asegura fuera así entonces sería muy riesgoso que el hospital de Puntarenas esté frente al mar por el riesgo de tsunamis, también representaría un serio peligro el San Juan de Dios por estar prácticamente al frente de una gasolinera, pero que pese a esas condiciones el Ministerio de Salud nunca ha dicho nada sobre esos centros de salud.