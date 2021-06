“Yo toda mi vida la he dedicado a la siembra de yuca, frijol, maíz y tiquisque aprovechando el terreno y el clima fresco de este lugar. Uno no se espera que salga algo tan grande como lo fue esta yuca que me costó un mundo sacarla. Por un lado iba limpiando la tierra con pala y por el otro, con una escobita, limpiaba la yuca”, dijo Lobo.