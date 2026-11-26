Funcionarios del MEIC realizaron inspecciones en 11 comercios que venden electrodomésticos a crédito para verificar el cumplimiento en la entrega de estados de cuenta. La supervisión detectó omisiones en los datos de deudores y acreedores, errores en estados de cuenta y falta de envío mensual de la información a los clientes. (Jorge Castillo/Jorge Castillo / La Nación)

Por las promociones del Viernes Negro, muchos aprovechan hasta para llevarse electrodomésticos en liquidación y productos que estuvieron durante algún tiempo en exhibición, al alcance de los clientes o vendedores.

Si alguien desea aprovechar para adquirir productos con esta condición, debe tener en cuenta dos cosas: ¿el producto pierde la garantía por estar en exhibición?, y ¿es legal que me cobren por una “garantía extendida”?

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Erick Ulate, director ejecutivo de la Asociación de Consumidores Libres, explica qué procede a la hora de adquirir estos productos previamente usados en las tiendas. El experto indica un detalle en un primer momento:

“En el caso de este tipo de artículos ya entrarían como artículos usados. Entonces, en primera instancia tienen que indicárselo a uno previo a la compra. O sea, no es que se lo dicen ya después de pagar, sino que previo a la compra le tienen que indicar a uno que el artículo ha estado en exhibición, que el artículo es tal vez el único que está en existencia, entonces no es totalmente nuevo”.

Ulate indica que en estos casos, aplica igualmente la garantía de 30 días establecida para las compras, y que en el caso de que el comercio quiera vender una garantía adicional, corresponderá al cliente decidir si la acepta o no, ya que no es obligatorio.

17/11/2022 San José. Desde tiendas de electrodomésticos, que ofrecen televisores de todas las marcas, tamaños y precios, hasta los pequeños tramos esquineros que ofrecen principalemente camisetas de La Sele y de otras selecciones, el comercio ya se mueve al ritmo del Mundial de Catar 2022. En la tienda Monge de Avenida Central las ventas de pantallas gigantes han estado muy buenas. (Rafael Pacheco Granados)

“Si el comercio le quiere vender a uno una garantía adicional, ya depende del consumidor si está de acuerdo en realizar el pago de esa garantía adicional, pero el comercio no puede condicionar la venta del producto a la compra de una garantía adicional porque ahí ya caeríamos en lo que se llaman las ventas atadas”.

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Las ventas atadas, explica el experto, se dan cuando se quiere vender un producto y se obliga al consumidor a comprar otro a un precio o con un servicio diferentes para adquirir el producto inicial. Si esto sucede, se puede presentar una denuncia en la línea 800 Consumo (800-266-7866) de la Defensoría del Consumidor.