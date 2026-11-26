Yendry Vásquez es una mujer bien empunchada. Ella se gana la vida con un emprendimiento de postres fríos y está estudiando repostería y pastelería porque quiere ver su negocio crecer.

En los últimos meses, la pulseadora ha notado que la situación económica del país se ha vuelto muy complicada y cada vez le alcanza menos la plata.

Yendry Vásquez se gana la vida vendiendo postres, pero últimamente la situación se ha complicado. (Cortesía)

Ella dice que cuando va al supermercado para comprar los insumos de los postres siente que los precios han subido, sobre todo en estas fechas en las que se acerca diciembre.

“Pero no solo los ingredientes de los postres están más caros, lo mismo pasa con las cosas que compro para la casa: carnes, granos básicos, y siento que hasta los recibos de los servicios han ido subiendo”, relató la emprendedora.

LEA MÁS: Así fue la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tras la muerte de Camilo Rodríguez

Yendry se ha visto obligada a pedir plata prestada para hacer frente a los gastos.

Además, contó con tristeza que tuvo que dejar de pagarle las clases de inglés a su hijo de 11 años porque ya no le alcanzaba la plata ni con la beca que le dieron en la escuela.

Ella está estudiando repostería y pastelería para hacer crecer su negocio. (Cortesía)

Ticos sienten que la economía va de pique

Pero Yendry no es la única que siente que la situación económica está empeorando.

La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló que la opinión de la gente sobre la situación económica actual había cambiado mucho; principalmente, entre quienes la calificaban como “muy mala o mala”, ya que entre mayo y noviembre de 2026 pasó de 35% a 51% (aumento de 16 puntos porcentuales), con un crecimiento sostenido en las tres encuestas.

Emprendedora dice que le ha tocado pedir prestado para hacer frente a los gastos. (Jorge Navarro)

Por su parte, el porcentaje de quienes la valoran como “muy buena o buena” pasó de 40% en mayo a 28% en noviembre (disminución de 12 puntos porcentuales). Mientras que el grupo de quienes considera que la economía actual está “regular” disminuyó de 25% a 21% entre mayo y noviembre.

El aumento en el precio de los combustibles debido a los costos internacionales del petróleo y la constante baja en el tipo de cambio del dólar contribuyen a la incertidumbre sobre el futuro de la economía nacional.