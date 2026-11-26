¿Qué pasa cuando el precio de un producto está mal y quieren cobrarlo más caro? Experto explica. (MEIC/MEIC)

Si usted tiene pensado aprovechar el viernes negro o el fin de semana para ir a realizar sus compras, debe tener en cuenta un detalle muy importante en cuanto al precio de los productos que vaya a adquirir.

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Para nadie es un secreto que muchas personas deciden comprar un producto por el precio que observan en los estantes, en publicidad por redes sociales o en las etiquetas; sin embargo, a la hora de pagar en la caja, en más de una ocasión se dice que en realidad cuesta más y que el precio es incorrecto. ¿Qué se hace en esos casos?

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Don Erick Ulate, director ejecutivo de la Asociación de Consumidores Libres, explica que hay dos escenarios cuando sucede esta situación.

“La primera es la más común; efectivamente, hay una diferencia que no es muy grande, pero que sí golpea el bolsillo de la gente. En ese caso, el comercio tiene que asumir el precio que está publicitando, que está en el anaquel, en la góndola, o incluso en la publicidad. Tiene que asumir ese precio y tiene que venderse al consumidor en ese precio”.

El experto indica que el otro caso se da cuando se nota o es evidente que se trata de un error. Ulate señala que estos casos se han venido resolviendo incluso desde la Defensoría del Consumidor.

Experto explica que existen dos escenarios diferentes entorno a los precios equivocados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Por ejemplo, una pantalla de 130.000 colones que de pronto se publicitó en 1.300 colones. Entonces ya cuando ese tipo de situaciones se dan, cuando los precios en realidad son absurdos, entonces ahí sí se ha establecido que el comercio puede hacer una aclaración y retractarse de ese precio que evidentemente corresponde a un error”.

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Don Erick reiteró que el precio al que se promocionan los productos es el que se debe pagar y en caso de que no se respete esta medida, se puede acudir a la Comisión Nacional del Consumidor para presentar una denuncia.