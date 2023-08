Reconocido periodista lanzó fuertes críticas contra Pilar Cisneros por defender las mentiras

El reconocido periodista Édgar Fonseca, quien tiene más de 40 años de experiencia en medios de comunicación, lanzó fuertes críticas contra la diputada y comunicadora Pilar Cisneros, por decir en una entrevista que “a veces es necesario mentir”.

“Todos hemos mentido, yo no recuerdo haber mentido en la política. Todos mentimos y yo toda la vida le digo a los que yo entreno y a los ministros, que a veces es necesario mentir, pero si usted puede no mentir, no mienta”, expresó.

Pilar Cisneros dijo que a veces hay que mentir. Foto: Asamblea Legislativa.

Esas declaraciones que dio Pilar Cisneros al periodista Douglas Sánchez, del medio de comunicación ¡OPA!, causaron mucha indignación en gran parte de la población.

El comunicador Édgar Fonseca calificó las palabras de Cisneros como algo gravísimo.

“Lamentables (las declaraciones). Injustificables procediendo de quien pregonó otros valores. Es gravísimo el costo ético que le cobra la politiquería.

“No soy quién para juzgar su caso. Pero el paso del periodismo a la política conlleva una fuerte apuesta, riesgos y compromisos. Peor si te arrastra la trampa de la politiquería, el daño a la imagen profesional puede ser severo y, quizá, irreparable”, dijo Fonseca.

El periodista, quien además ha sido profesor universitario durante mucho tiempo, dice que la lección que dio Cisneros debería ser usada como ejemplo para hacer todo lo contrario.

“Son una lección en sentido contrario. Entre más ética y rigurosa sea la misión profesional del periodista, mayor respeto y reconocimiento tendrá. Esos valores claves están a prueba de episodios o anécdotas efímeras como esta lamentable manifestación politiquera”, aseguró.

Edgar Fonseca dio fuertes críticas sobre las palabras de Cisneros. Foto Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora)

Más de lo mismo

El politólogo Gustavo Araya también se refirió a las palabras de Pilar y tampoco se guardó nada.

“Ella se contradice con su propuesta o su posición de que nunca ha mentido en política, es algo extraño que alguien le recomiende a otras personas mentir y decir que ella nunca ha mentido en la política, ¿no es bueno entonces lo que le recomienda a otros para utilizarlo ella misma?, esto me parece contradictorio y más bien revela que no tiene la capacidad ni la entereza para sostener que las mentiras que le ha recomendado a otros”, expresó.

El experto dijo, además, que con esas palabras, Pilar pone en entredicho la ética del presidente.

“Me llama la atención la situación ética de la jefe de la bancada oficialista porque pensar que efectivamente le esté recomendando a otras personas que ocupan el poder, que han sido electas algunas de ellas, otras designadas por un Gobierno para que no mientan, que den la realidad, que conduzcan los destinos de este país, pero se les dice que está bien mentir, me parece que es una posición ética bastante cuestionable.

“Han hablado muy mal de otros partidos políticos, de otros líderes y esto deja mucho que desear porque se suponía que iban a hacer las cosas diferentes, entonces lo que nos está diciendo es que han venido al poder a hacer exactamente lo mismo que han criticado de otros. El pueblo lo que desea es la verdad siempre, en todo momento”, manifestó Araya.

Cisneros dice que se ha peleado varias veces con Rodrigo Chaves. Foto: Presidencia. (Julieth Méndez)

Más revelaciones

La legisladora dijo, además, en la entrevista que la han golpeado mucho durante este año y pico que ha sido diputada, pero aseguró que sabe defenderse.

“Golpeada duro, pero duro, duro, duro. Yo digamos que no golpeo, me defiendo, porque no soy una persona de agachar la cabeza ni de aguantar las mentiras y las cosas que dicen de mí”, manifestó.

La política reconoció que gran parte de la comunicación del Gobierno ha recaído en ella y en el presidente Rodrigo Chaves y que eso le resta protagonismo a los ministros, por lo que le ha pedido al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, que les ayude a los jerarcas que han estado más agachados a que “saquen la cabeza”.

Otra cosa que llamó mucho la atención es que Pilar reconoció que se ha peleado con el presidente Chaves porque dice que ella defiende lo que piensa.

“Yo soy muy honesta con el presidente Chaves, yo no hago lo que el presidente quiere que haga o quiere que diga. Nos hemos peleado muchas veces, en ese tema por ejemplo (el de los proyectos de ley que pretenden poner más impuestos) y en otros delicados que le pregunto: ¿usted va a anunciar esto? ¿Está seguro? ¿Está absolutamente seguro? ¿Está absolutamente blindado?”, dijo Cisneros y mencionó que para ella el megacaso de Leonel Baruch fue mal manejado.

También criticó que el aumento de salario que les hizo el presidente Chaves a los ministros no fue en un buen momento y eso hizo que mucha gente se opusiera.