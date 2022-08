¿Reforzará Salud las medidas para prevenir aumento de casos de viruela del mono?

Estados Unidos decretó este jueves una alerta de salud pública por la viruela del mono debido al aumento de casos que se presentaron en su territorio.

Hasta que ya no se noten las lesiones, ni las costras, la persona deberá permanecer aislada. (openaccessgovernment.org)

Como la mayoría de turistas que recibe Costa Rica son estadounidenses y muchos ticos también van a pasear allá, le consultamos al Ministerio de Salud si tomará alguna medida respecto a quienes provengan de ese país y particularmente de Nueva York, donde se ha dado el mayor número de contagios.

“No, por el momento no se ha contemplado alguna medida en esa línea”, fue la escueta respuesta que envió Salud.

EE.UU declara emergencia de salud por la viruela del mono

Este jueves se superaron en todo Estados Unidos los 6.600 casos, aproximadamente la cuarta parte de ellos en el estado de Nueva York.

En nuestro país se han confirmado 3 casos de viruela del mono importados, aún ninguno autóctono, aunque extraoficialmente se indica que se están estudiando al menos nueve casos sospechosos.

Ante el comportamiento de la enfermedad en el resto del mundo, varios países han optado incluso por adquirir vacunas que permitan proteger a las poblaciones más vulnerables, sin embargo, esa es otra decisión que aún no contempla el Ministerio de Salud para Tiquicia.

Así lo respondieron mediante un correo electrónico en el que dice: “por el momento la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología no está realizando las gestiones para la adquisición de la vacuna contra la viruela símica, esto dado a que los casos registrados en el país en las últimas semanas han sido importados y no autóctonos, de igual manera la disponibilidad mundial de la vacuna es baja y costosa, se toma en consideración que la transmisión de esta enfermedad no es tan alta como con el covid-19″.

La mayoría de los turistas que nos visitan vienen de Estados Unidos. (ICT)

Añadieron que seguirán dándole seguimiento a la situación nacional y mundial y en caso de necesitar la vacuna, se estarán realizando los trámites correspondientes para la adquisición.

Relaciones sexuales

Ante la escasa información que ha brindado el Ministerio de Salud sobre el tema y el interés de la población de saber qué hacer ante esta nueva enfermedad, La Teja consultó a la doctora María Luisa Ávila, infectóloga y exministra de Salud.

Todo lo que debe saber de la viruela del mono

Actualmente Estados Unidos y España son los países que están reportando más casos y la recomendación que da la doctora, dado que no es una enfermedad que se transmita tan fácilmente como el covid, el sarampión o la influenza, es evitar entrar en contacto con personas que tengan algunas lesiones en la piel.

“Si usted va a Estados Unidos por vacaciones o negocios, el problema son las personas que van por el turismo sexual, porque sí ha sido una enfermedad que se está relacionando más con hombres que tienen sexo con otros hombres, no necesariamente porque sea una enfermedad que se transmite sexualmente, aunque en un caso ya encontraron restos del virus en semen, sino por el contacto de piel que implica una relación sexual”, explicó Ávila.

Lo importante no es la orientación sexual de la persona, sino los hábitos sexuales que tenga.

“Puede ser una persona que no tenga sexo con hombres, pero no tenga hábitos de sexo seguro, como tener encuentros casuales sin uso de condón, tener muchas parejas sexuales en corto tiempo y asegurarse que tanto usted como su pareja son fieles el uno con el otro”.

Síntomas de la viruela del mono. Tomada de Twitter del Dr. Gorka Orive (Twitter)

Lo importante es que tenga claro cómo se transmite la enfermedad y recordar que también el contacto con animales exóticos es un factor de riesgo.

“Obviamente, si la persona regresa al país y empieza con lesiones en la piel, que todas están en el mismo estadío, debe consultar oportunamente al médico y dar el antecedente de que estuvo fuera del país”, reafirmó la infectóloga.

¡Confirmado! Dos casos más de la viruela del mono fueron detectados en el país

-¿Puede contagiarse una persona por el contacto con otra enferma en el transporte público?

-Sí, si existe contacto directo. Por ejemplo, que vaya y el bus o tren esté lleno, en un frenazo usted chocó contra esa persona y si usted tenía una pequeña herida en su piel por la que entró el virus.

Si una persona se diagnostica con viruela del mono, al igual que si lo hicieran con varicela, se le manda a la casa a hacer su aislamiento, que para esta enfermedad son 21 días. No puede volver a la escuela, trabajo o salir hasta que no tenga ni una sola lesión, ya sea que se encuentre en un lugar no visible, como el glúteo. Incluso, se dice que las costras de la viruela normal pueden ser contagiosas, entonces hasta que tenga la piel sana, debe regresar, por eso son tantos días.

Tres muertes por viruela del mono fuera de África, dos de ellas en España

-Como exministra de Salud, ¿considera que debería la institución elevar las alertas sobre la enfermedad, en especial tras la declaratoria de emergencia de Estados Unidos?

Requieren hacer una muy buena campaña de educación utilizando información que sea accesible a la mayor parte de la población. Que no estigmatise a hombres que tienen sexo con hombres y que explique bien cómo se transmite la enfermedad. En Costa Rica hay tres casos importados, por lo que dependerá de cuando haya casos autóctonos, que significa transmisión dentro del país y ahí sí tiene que haber información al respecto y el Ministerio deberá analizar un montón de elementos que no están a mi alcance, si eleva o no la alerta.