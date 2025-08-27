¿Resultó ganador? Estos son los números que salieron en los Chances de este martes

Este martes 26 de agosto se jugó el sorteo de Chances de la JPS. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS) jugó su habitual sorteo de los Chances este martes 26 de agosto y anunció las combinaciones ganadoras de cada premio.

Estos son los números y series que aparecieron en las bolitas:

Premio mayor: 39, serie 650

39, serie 650 Segundo premio: 42, serie 597

42, serie 597 Tercer premio: 08, serie 858

El premio mayor del sorteo de Chances de este martes 26 de agosto estaba en ¢160 millones. (JPS/JPS)

Recuerde que el premio mayor estaba en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones por emisión, por lo que si usted resultó ganador, reclame en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

El segundo premio estaba en ¢25 millones y el tercero en ¢7 millones.

El próximo sorteo de Chances se jugará el viernes 29 de agosto a las 7:30 p.m. Aproveche a comprar su pedacito y juegue su suerte porque el premio mayor está en ¢120 millones en 2 emisiones, es decir ¢240 millones.

