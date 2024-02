Rodrigo Arias le respondió sin pelos en la lengua a presidenta de la Caja, Marta Esquivel

Rodrigo Arias respondió la carta que le mandó Marta Esquivel. Foto: Archivo.

El diputado Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, respondió de forma directa, sin pelos en la lengua, la carta que envió al Congreso la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel.

Arias aprovechó para dejarle a Esquivel claras algunas cosas con las que la jerarca parecía estar confundida.

La presidenta de la Caja había enviado una carta a la Asamblea diciendo que había llevado seguridad a una comparecencia para proteger su integridad y también aseguró que si no se garantiza su protección en el Congreso deberá abstenerse de asistir a futuras convocatorias de los diputados.

El día que Esquivel llevó el personal de seguridad al Congreso se armó un alboroto porque los escoltas empujaron a miembros de la prensa.

Todos los funcionarios públicos están obligados a ir a la Asamblea cuando los diputados lo pidan. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Arias fue diplomático en su respuesta, pero también fue claro.

“Me permito indicarle que esta presidencia tiene el firme compromiso de resguardar la integridad física y la seguridad no sólo de los visitantes, sino de todos aquellos colaboradores y colaboradoras que prestan servicio en la institución. Le aseguro que durante sus comparecencias tendrá garantizada su seguridad de conformidad con los reglamentos y protocolos adoptados por esta Asamblea Legislativa.

“No obstante, con el mayor de los respetos, me permito indicarle que no puedo aceptar su aseveración cuando dice: ‘si no se garantiza la protección de mi integridad física, deberé abstenerme de asistir a futuras convocatorias de los diputados y diputadas’. Debo recordar que la división de poderes establecida en nuestra Constitución Política le establece como una atribución a esta Asamblea Legislativa el control político sobre todas las actuaciones de los órganos y funcionarios del Estado”, dijo Arias.

Rodrigo Arias pidió una investigación sobre el hecho

El deber de asistir a las comparecencias está especificado en la Constitución Política, así que Esquivel, cualquier otro funcionario estatal, y los costarricenses en general, tienen el deber de llegar al Congreso a dar explicaciones cuando así lo requieran los diputados.

Arias dijo también que pidió a la administración, en particular al Departamento de Seguridad, así como al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, hacer una investigación sobre lo acontecido y brindar un informe.