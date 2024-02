Rodrigo Chaves hablaría en su nuevo pódcast lo que los ticos no quieren oír

Todavía no ha salido al aire la primera edición del pódcast del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y ya está lleno de polémica y crítica.

Esta semana Casa Presidencial anunció que este viernes se estrenará un nuevo producto de comunicación y en este hablarán de un tema que ya muchos consideran como cansado: el pleito del mandatario Chaves con la Contraloría General de la República.

Rodrigo Chaves va a estrenar un polémico podcast. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Periodista: “Señor presidente, ¿cómo define medios de comunicación?”

Rodrigo Chaves: “Necesidad de la democracia”

Periodista: “¿Cómo define Contraloría General de la República?”

Rodrigo Chaves: “En este momento, interpretando leyes de manera antojadiza…”

Esta es parte de la conversación que Chaves sostuvo con el director de información y comunicación de Casa Presidencial, Arnold Zamora.

LEA MÁS: Édgar Silva explotó de orgullo por el gran reto que asumió su esposa, Karla Montero

“‘Voces de Gobierno’ es un espacio de diálogo directo y esclarecedor sobre temas de interés público y los progresos más relevantes. El objetivo del pódcast es ofrecer una visión amplia y accesible de diversos temas, fomentando la participación ciudadana en el debate público de manera abierta y constructiva”, informó Presidencia al promocionar el nuevo producto, sin embargo, varios expertos coinciden en que la idea no está bien direccionada.

El equipo de comunicación de Presidencia estrenará el podcast este viernes. Foto: Presidencia.

La politóloga Fanny Ramírez dice que el gobierno siempre debería procurar que su comunicación beneficie al país y a la democracia, y si por la víspera se saca el día, este pódcast no pareciera cumplir con eso.

“Lo primero es reconocer la importancia que tiene que la comunicación de Gobierno sea oportuna, precisa y clara para que la ciudadanía pueda entender cómo se están priorizando los recursos y para qué se está haciendo cada una de las políticas públicas”, dijo Ramírez.

LEA MÁS: ¿Qué pasa si un tráfico lo agarra comiendo mientras maneja?

Tapar la mala imagen

La especialista explicó también que para nadie es un secreto que la relación que tiene con la prensa no es buena, porque la ha atacado mucho, eso también puede haber influido en la búsqueda de este nuevo canal de comunicación.

“El Gobierno desde el inicio ha tenido una muy mala relación con la prensa y por lo tanto este es un canal que sirve para quitar un intermediario y hacer una comunicación unidireccional, es decir, donde el mensaje está en completo control de parte del Gobierno y donde no se puede interpelar de ninguna manera lo que está comunicando el Gobierno.

Expertos critican la estrategia de comunicación del mandatario. Foto: Presidencia.

“Esto tiene una desventaja desde el punto de vista democrático, sobre todo ante una administración que ha estado golpeando de manera constante y fuerte la institucionalidad del país y de esta manera afectando la democracia costarricense”, agregó Ramírez.

El politólogo Gustavo Araya coincide con su colega al decir que este programa pareciera tener la intención de querer informar a la gente solo lo que a Chaves le conviene, no datos objetivos.

LEA MÁS: Les presentamos la nueva presidenta de Recope

“Cada vez es más claro que el Gobierno tiene un interés particular porque sea su narrativa, su visión del mundo, su perspectiva, su interpretación de la realidad y no necesariamente los hechos, sean los que lleguen a la ciudadanía, esto le ha permitido al Gobierno mantener una popularidad que no es lo mismo que un apoyo, para que los partidos políticos en la Asamblea Legislativa estén amedrentados, para que la oposición sea acallada, especialmente en las redes sociales.

“El Gobierno tiene una absoluta incapacidad de generar política pública para la atención de los problemas nacionales. Esta estrategia se ha realizado desde el inicio de la administración, es claro que este pódcast que acaban de sacar tiene la intencionalidad de continuar llevando el espacio comunicacional con la narrativa de Gobierno.

En la primera entrega Chaves criticará la Contraloría. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Araya dice que esto es un contrapeso a los medios de comunicación formales, reales y establecidos que publican información balanceada.

Además, asegura que el espacio también viene a meterle el hombro a Chaves porque las conferencias de prensa de los miércoles ya no tienen el mismo alcance de antes, la gente ha dejado de verlas, entonces quiere ver si esto mejora su comunicación con sus seguidores.