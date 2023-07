Rodrigo Chaves le tiró durísimo a expresidentes que lo criticaron

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, le tiró durísimo a los expresidentes de Costa Rica que apoyaron la decisión de un organismo internacional que criticó el trato que él y su equipo de Gobierno le da a la prensa.

Un grupo de 27 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica emitieron un pronunciamiento sobre las constantes violaciones a las libertades de expresión y prensa que se viven en algunos países de América Latina, como parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

Rodrigo Chaves no tomó bien el llamado de atención sobre el trato a la prensa. Foto: Presidencia. (Casa Presidencial)

En el documento, ese grupo cuestionó a Chaves por referirse a la prensa como “canallas”, por “manipular” el gasto publicitario del Estado, por “cerrar la fuente de ingresos al Grupo Nación” y por usar “el poder tributario para atacar al dueño del medio digital CRHoy”.

Seis expresidentes ticos suscribieron el escrito. Se trata de Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís.

Carlos Alvarado no lo firmó, pues no forma parte de IDEA, pero dijo al periódico La Nación que comparte la declaración.

Rodrigo Chaves respondió con ironía a crítica por trato a la prensa

Respondió con ironía

Rodrigo Chaves fue consultado sobre el tema y quedó claro que no le hizo nada de gracia.

“Eso lo firmaron Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, Luis Guillermo Solís y Figueres, vea, el día que a mi esas cinco personas me apoyen me voy a sentar a rezar y decir: ‘Diosito’ decime qué estoy haciendo mal. Y me parece una falta de patriotismo enorme que en el mismo documento cinco expresidentes de la República que tienen una reputación ya establecida ante los ojos del país, comparen a Costa Rica con Cuba, Nicaragua y Venezuela en temas de la libertad de prensa, eso es escupir la bandera y además es escupir el pabellón nacional.

“Lo que dicen es que yo le digo prensa canalla a La Nación y a CRHoy ¿yo soy el único que le digo prensa canalla a esos dos medios? ¿y por qué lo hacen? me pregunto yo”.

El politólogo Gustavo Araya dice que la respuesta de Chaves solo fue un distractor porque no se refiere al motivo real del voto de censura.

“No se refiere al fondo. No dice nada de la llamada de atención de la Sala Constitucional, de los cierres del Parque Viva, del caso contra Baruch apoyado en un TikTok, de la acusación velada contra Vilma Ibarra, contra las veces que llamó fauna a la prensa. Busca insultar (utilizando lenguaje de odio) diciendo que se escupe el pabellón cuando se hace un llamado a la democracia. Señala a los expresidentes faltándoles el respeto.

“Además, utiliza el juego de palabras que los otros hicieron todo tan mal, que él llegó al gobierno, pero no señala los errores, solo apela a la reputación de los expresidentes. ¿Será que él no está sufriendo el mismo desgaste? ¿Qué pasará cuando salga y su reputación quede igualmente dañada?”, dijo el politólogo.

Chaves dijo además que podría revelar documentos y audios sobre la expresidenta del PANI. Foto: Presidencia. (Casa Presidencial)

Distrae la atención

La diputada liberacionista Monserrat Ruiz dijo que no es de extrañar que el presidente Chaves distraiga la atención deslegitimando el trabajo de otros.

“Ya tenemos más de un año de conocer su forma de hacer política donde las críticas, que son normales de una democracia, no tienen lugar para él. En lugar de tomar este tipo de llamados con el respeto y la solemnidad que se merecen es muy lamentable que siga minimizándolos”, dijo la legisladora.

Por su parte, el diputado Carlos Felipe García, de la Unidad Social Cristiana, dijo que el presidente Chaves se está equivocando en la forma de recibir las críticas.

Sobre el viaje a Letonia el mandatario dice que mucha gente es "estúpida" y no comprende porqué viajó. Foto: Cortesía. (Ilmars_Znotins)

“Me parece que cuando uno ejerce una posición de liderazgo es más bien una responsabilidad y un llamado a construir desde el diálogo, tomando en cuenta los diferentes sectores y actores, para así efectivamente lograr una sana convivencia dentro de la sociedad costarricense”.

Chaves también distrajo la atención cuando le preguntaron si él había mandado a preguntar al PANI por el expediente de los hijos de Leonel Baruch, ya que en lugar de responder eso, criticó las acciones de Gloriana López, expresidente del Patronato Nacional de la infancia.

“Las afirmaciones de doña Gloriana son, en el mejor de los casos, fantasiosas y absurdas. Dios no quiera, yo tenga que tener, por respeto a la opinión pública, que empezar a revelar una serie de documentos, una serie de textos, una serie de otros audios, no lo quiero hacer.

El mandatario dice que Gloriana López fantasea en sus declaraciones. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“No me voy a referir más al tema, nada más decirle a doña Gloriana que ella puede tener la seguridad de que nadie le va a hacer nada, que se deje de fantasías como el decir que la Casa Presidencial organizó una trampa con un hombre 25 años más joven que ella para ir a un motel”, dijo Chaves.

Gustavo Araya explicó que cuando Chaves habla de este tema se ve claramente molesto e incómodo.

“Si son ‘fantasías absurdas’ ¿por qué decir que ‘Dios quiera no tenga que revelar una serie de mensajes y documentos?’ ¿Si tiene algo irregular por qué Chaves no lo dice? ¿Por qué lo utiliza como amenaza velada?”, cuestionó Araya.