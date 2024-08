Rodrigo Chaves llegó de “sorpresa” a reunión en la Asamblea solo a pelear y politólogo explica por qué

Rodrigo Chaves había dicho que no iría a la reunión sobre seguridad convocada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, pero al final sí asistió porque le urgía buscar un pleito nuevo.

Así lo explica el politólogo Gustavo Araya, quien dice que Chaves se quedó sin proyectos o cosas serias para llamar la atención, por eso ahora vive de pleito en pleito.

Rodrigo Arias y Rodrigo Chaves tuvieron un encontronazo en la Asamblea Legislativa. (Alonso Tenorio)

La reunión transcurrió con normalidad, sin incidentes, de forma respetuosa. Los participantes hablaron de los avances en los proyectos de seguridad y también de nuevas iniciativas que darán pie a proyectos de ley.

Al finalizar la reunión los presidentes de los tres poderes dieron un mensaje. El primero en hablar fue Rodrigo Arias, quien dijo que el encuentro fue muy provechoso y dio una guía importante sobre el camino a seguir en cuanto a los proyectos de seguridad.

Luego dio un mensaje Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien también dijo que la reunión fue importante porque permitió escuchar los criterios de los jerarcas sobre temas muy delicados.

Chaves encendió la mecha y Arias no se le quedó callado. (Alonso Tenorio)

Todo iba bien, pero cuando le tocó el turno a Rodrigo Chaves, fiel a su estilo, alteró la tranquilidad que imperaba en el lugar al decir, prácticamente, que la Asamblea Legislativa no trabaja. O sea, llegó a pelear.

“Lamento que no hayan trasmitido esta sesión de trabajo al pueblo de Costa Rica porque ahí el pueblo hubiera visto que lo que ha pasado aquí es que llevamos 16 meses de discusión nacional, sobre un tema urgente, vital e importante y lo que hay que enseñar es poquito.

“Se aprobaron cuatro leyes, sí, bienvenidas, pero los grandes temas de seguridad nacional todavía se están debatiendo a un nivel que suena muy prematuro”, tiró Chaves.

El mandatario criticó lo que consideró una agenda de la reunión liviana y cuestionó las aspiraciones de los diputados de varias fracciones, en particular de Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la independiente Gloria Navas.

El pleito entre los Rodrigos se dio al final de la reunión. (Alonso Tenorio)

Rodrigo Arias se defendió y no se guardó nada

Arias se molestó por las palabras del mandatario y le respondió al presidente sin pelos en la lengua.

“Usted lo está viendo desde una óptica un poquito autoritaria, aquí no lo estamos viendo desde una óptica autoritaria, que es el estilo del Parlamento... Aquí no se dan órdenes, yo soy el presidente de este Congreso y no puedo dar órdenes de que hay que sacar un proyecto para mañana, hay una estructura interna, hay comisiones de trabajo.

“No comparto esa apreciación de que aquí no se está haciendo nada, que una agenda muy livianita esta que vimos hoy, bueno, la otra que usted presentó de cinco proyectos que iban a transformar la seguridad del país tenía defectos, no podían caminar, estaban tan mal hechos que eso nos motivó a hacer la reunión en el Poder Judicial y acordamos transformar esos cinco proyectos en diez iniciativas”, le respondió Arias.

Rodrigo Chaves le tiró duro a los diputados y debatió con Rodrigo Arias

Mientras Arias hablaba, el mandatario mantenía una sonrisa burlesca y en ocasiones le daba la espalda para hablar con la diputada Pilar Cisneros o con alguno de lo ministros que estaban en el lugar.

No pega una

El politólogo Gustavo Araya dice que como Chaves no pega una con sus proyectos estrellas y el segundo jaguar está ahorita en evaluación, él necesita buscar la manera de llamar la atención para hacer creer que está trabajando.

“Necesita un pleito más, el gobierno no tiene noticias, no tiene agenda y se ha movido estos 27 meses a punta de problemas, a punta de lo que en política se conoce como ‘focos de tensión’, pelea con la Asamblea, pelea con la Contraloría, pelea con el otro, con todo el mundo tiene que pelear porque es la manera normal de generar noticias para él.

Rodrigo Arias le contestó al presidente Rodrigo Chaves sin pelos en la lengua

“Lo que quería con este nuevo pleito era la atención de los medios de comunicación, de la ciudadanía y verse como que está haciendo algo, porque no está haciendo nada”, expresa el experto.

Araya dijo además que las discusiones entre los presientes de los poderes no tienen porqué ser malas, siempre y cuando tengan argumentos serios y de peso y no se basen en mentiras.

“En cualquier otro presidente que efectivamente tenga el nivel intelectual y la madurez política para tener una discusión en la Asamblea Legislativa, es bienvenido eso, esas discusiones son importantes para la democracia, pero solo cuando se tiene la estatura intelectual y la estatura de carácter para poder sostenerlas, porque llenar solo de insultos o mentiras una situación política, eso sí daña la democracia”.